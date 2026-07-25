El Indecopi alertó que tres proveedores de vehículos y motocicletas han iniciado nuevos llamados a revisión por posibles fallas que podrían afectar la seguridad en total a 227 unidades comercializadas en el país.

Según la entidad, Derco Perú S.A. llamó a revisión 29 vehículos de las marcas Changan, JAC y Suzuki, modelo 2026, por una posible falla en el reductor de presión del sistema GLP que puede causar fuga de refrigerante y apagado repentino del motor, aumentando el riesgo de accidente.

Por otro lado, Honda del Perú S.A. llamó a revisión 143 motocicletas Honda CB125 HORNET (2026) fabricadas en India, por la posible ausencia de una pieza que envía la señal de rotación de la rueda delantera al sistema ABS, lo que podría inutilizar este sistema aunque los frenos sigan funcionando de forma convencional.

LEA TAMBIÉN: Indecopi sanciona a Pedidos Ya por cobro automático de propina: este cambio deberá hacer la app

Finalmente, Automotores Gildemeister Perú S.A.C. llama a revisión 55 vehículos Hyundai New Tucson NX4 HEV (2025) fabricados en Corea del Sur, debido a posibles defectos en el ensamblaje de los sensores de impacto laterales que podrían retrasar la apertura de los airbags laterales en ciertos choques, aumentando el riesgo de lesiones.

Los usuarios interesados en poder revisar el estado de su vehículo, tiene opciones diferentes las cuales fueron proporcionadas por las concesionarias.

LEA TAMBIÉN: Uso de IA en procesos sancionadores: ¿existe respaldo legal para emplearla?

En el caso de Derco Perú S.A., los consumidores pueden verificar si su vehículo está comprendido en la campaña ingresando el número de identificación vehicular (VIN) en el portal de la empresa o comunicándose al teléfono (01) 713-5050 o al correo comunicate@derco.pe.

En el caso de Honda del Perú S.A.C., se deberá llamar al 0800-28000, escribir a los correos servicioalcliente@honda.com.pe o verificar si su unidad forma parte de la campaña en el portal de la empresa.

Finalmente, en el caso de Automotores Gildemester Perú S.A.C., los consumidores pueden comunicarse al (01) 613-7777 o escribir al correo atencioncliente@gildemeister.pe.