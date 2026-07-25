Indecopi alerta que 227 vehículos y motocicletas tendrían posibles fallas de seguridad. Foto: Indecopi.
Indecopi alerta que 227 vehículos y motocicletas tendrían posibles fallas de seguridad. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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que podrían afectar la seguridad en total a 227 unidades comercializadas en el país.

Según la entidad, por una posible falla en el reductor de presión del sistema GLP que puede causar fuga de refrigerante y apagado repentino del motor, aumentando el riesgo de accidente.

Por otro lado, Honda del Perú S.A. , lo que podría inutilizar este sistema aunque los frenos sigan funcionando de forma convencional.

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Finalmente, Automotores Gildemeister Perú S.A.C. debido a posibles defectos en el ensamblaje de los sensores de impacto laterales que podrían retrasar la apertura de los airbags laterales en ciertos choques, aumentando el riesgo de lesiones.

Los usuarios interesados en poder revisar el estado de su vehículo, tiene opciones diferentes las cuales fueron proporcionadas por las concesionarias.

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En el caso de Derco Perú S.A., (VIN) en el portal de la empresa o comunicándose al teléfono (01) 713-5050 o al correo comunicate@derco.pe.

En el caso de Honda del Perú S.A.C., se deberá llamar al 0800-28000, escribir a los correos servicioalcliente@honda.com.pe o

Finalmente, en el caso de Automotores Gildemester Perú S.A.C., los consumidores pueden comunicarse al (01) 613-7777 o escribir al correo atencioncliente@gildemeister.pe.

Las empresas involucradas hicieron un llamado a revisión, para que los usuarios puedan constatar si su vehículo está comprendido en la alerta. Foto: Indecopi
Las empresas involucradas hicieron un llamado a revisión, para que los usuarios puedan constatar si su vehículo está comprendido en la alerta. Foto: Indecopi

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