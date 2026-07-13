Ford llamó a revisión vehículos de los modelos Expedition, Ranger, Maverick y Bronco por posibles fallas detectadas. Foto: Indecopi.
Ford llamó a revisión vehículos de los modelos Expedition, Ranger, Maverick y Bronco por posibles fallas detectadas. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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El informó que Ford Perú S.R.L. emitió tres alertas de consumo para distintos modelos de vehículos debido a fallas que podrían poner en riesgo la seguridad de conductores y pasajeros.

La primera alerta comprende 136 unidades del modelo Ford Expedition, correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Según la empresa, los cinturones de seguridad delanteros podrían bloquearse, lo que incrementaría el riesgo de lesiones para los ocupantes en caso de un accidente. Los propietarios pueden verificar si su vehículo está comprendido en esta campaña a través del .

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Asimismo, Ford detectó una posible falla en 46 vehículos Ford Ranger modelo 2026. El inconveniente permitiría el ingreso de agua al sistema del limpiaparabrisas, ocasionando un funcionamiento deficiente o incluso la interrupción total del mecanismo, lo que reduciría la visibilidad del conductor y aumentaría el riesgo de siniestros. La relación de unidades incluidas puede consultarse en el correspondiente de la alerta de consumo.

Indecopi instó a los propietarios de las unidades involucradas a verificar si sus vehículos están incluidos en las alertas y gestionar su revisión. Foto: Indecopi.
Indecopi instó a los propietarios de las unidades involucradas a verificar si sus vehículos están incluidos en las alertas y gestionar su revisión. Foto: Indecopi.

La tercera alerta corresponde a 18 unidades de los modelos Ford Maverick (años 2022, 2023 y 2025) y Ford Bronco (2021 y 2022). En estos vehículos podría presentarse una pérdida del control de la dirección, situación que elevaría el riesgo de accidentes. Como medida preventiva, la empresa solicitó a los propietarios suspender el uso de estas unidades hasta que sean revisadas. Los consumidores pueden revisar el listado de vehículos afectados en el de la alerta.

Ante ello, exhortó a los propietarios de los vehículos involucrados a verificar si sus unidades forman parte de las campañas de revisión y a coordinar cuanto antes la inspección correspondiente con Ford Perú.

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Para consultas, los consumidores pueden comunicarse con Ford Perú S.R.L. a través de la línea gratuita 0800-71587 o del correo electrónico acfordpe@ford.com.

Además, la entidad recordó que los ciudadanos pueden reportar productos que representen riesgos para la seguridad mediante el Sistema de Alertas de Consumo, herramienta que difunde información sobre bienes que podrían generar peligros no previstos para los consumidores.

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