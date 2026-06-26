Restaurantes con música en vivo: Indecopi delimita las facultades de las municipalidades | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Cada vez es más común que restaurantes, bares y otros establecimientos complementen su oferta con música en vivo o presentaciones de DJ como una forma de atraer clientes. Sin embargo, estas actividades también suelen ser objeto de regulaciones municipales vinculadas al funcionamiento de los locales, el orden público o la convivencia vecinal.

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