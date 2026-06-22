América Móvil, empresa que opera en Perú bajo la marca Claro, acusó a Bitel de competencia desleal y publicidad comparativa indebida. (Foto: Creación Gestión)
América Móvil, empresa que opera en Perú bajo la marca Claro, acusó a Bitel de competencia desleal y publicidad comparativa indebida. (Foto: Creación Gestión)
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Sandra Reyes
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En el competitivo mercado de las telecomunicaciones, las operadoras no solo disputan clientes, sino también la forma en que se presentan al público. Esta vez, América Móvil Perú S.A.C. (Claro), denunció ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a Viettel Perú S.A.C. (Bitel) por una campaña que habría cruzado la línea entre la publicidad comparativa y la competencia desleal. Mientras una empresa acusó burlas y referencias encubiertas, la otra defendió su estrategia como parte del juego comercial. ¿Cómo acabó esta disputa?

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