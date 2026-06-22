Origen del conflicto: Claro vs Bitel

El enfrentamiento entre América Móvil Perú S.A.C. y Viettel Perú S.A.C. comenzó el 29 de mayo de 2024, cuando la empresa que opera bajo la marca Claro denunció ante el Indecopi una campaña publicitaria de Bitel por presunta competencia desleal. La polémica se originó por anuncios difundidos en YouTube, TikTok, Instagram y X, donde Bitel promocionaba su servicio “Mi Plan” mediante frases que, según América Móvil, hacían referencias indirectas a Claro, Entel y Movistar.

La denuncia cuestionó expresiones como “mensajes chéveres”, “llamadas power” y “datos con todo”, además de la aparición de un vendedor robotizado y el uso del término “NPC”, asociado en videojuegos a personajes inútiles. Para América Móvil, la campaña buscaba ridiculizar a otras operadoras y presentarlas como servicios anticuados e ineficientes.

Claro también acusó a Bitel de inducir a error con la frase “Bitel conectando más peruanos con la tecnología”, al considerar que la empresa no lideraba el mercado móvil ni contaba con tecnología 5G. Por su parte, Bitel negó haber aludido directamente a otras marcas y defendió su campaña como una estrategia válida de publicidad comparativa y humor comercial.

América Móvil afirmó que la publicidad ridiculizaba a Claro, Entel y Movistar al presentarlas como empresas anticuadas e ineficientes. (Foto: USI)

La campaña publicitaria que generó la polémica

La controversia se originó por una campaña publicitaria difundida por Viettel Perú S.A.C. en YouTube, TikTok, Instagram y X entre marzo y julio de 2024, en la que promocionaba su servicio “Mi Plan” como una alternativa “100% digital” y “100% personalizable”. En los anuncios aparecía un joven que buscaba un plan de datos móviles y era atendido por un vendedor robotizado que repetía frases como “mensajes chéveres”, “llamadas power” y “datos con todo”.

La campaña también utilizaba la frase “Dile no a los planes convencionales” junto a las siglas “NPC”, término asociado al mundo de los videojuegos para describir personajes inútiles o sin inteligencia propia. Para América Móvil Perú S.A.C., estas expresiones hacían referencias indirectas a Claro, Entel y Movistar, con el objetivo de ridiculizar a sus competidores y presentar sus servicios como anticuados o ineficientes.

Además del video principal, Bitel difundió otras piezas gráficas en redes sociales donde reforzaba el mismo mensaje comercial, contraponiendo “Mi Plan” frente a los “planes convencionales” de otros operadores. La campaña terminó convirtiéndose en el eje central de la denuncia presentada ante Indecopi y en uno de los casos más comentados sobre los límites de la publicidad comparativa en el sector telecomunicaciones.

Tras la apelación de América Móvil, la Sala Especializada de Indecopi revocó parcialmente el primer fallo. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

LEA TAMBIÉN: Indecopi reconocer al seco de chabelo como Especialidad Tradicional Garantizada

Los argumentos de ambas empresas

Tras la denuncia presentada el 29 de mayo de 2024, América Móvil Perú sostuvo ante el Indecopi que la campaña de Viettel Perú utilizaba frases como “mensajes chéveres”, “llamadas power” y “datos con todo” para aludir indirectamente a Claro, Entel y Movistar.

Además, afirmó que el vendedor robotizado y el término “NPC” buscaban ridiculizar a otras operadoras y presentarlas como servicios anticuados e ineficientes. América Móvil también acusó a Bitel de inducir a error con la frase “Bitel conectando más peruanos con la tecnología”, al señalar que no lideraba el mercado móvil ni contaba con tecnología 5G.

Por su parte, Bitel rechazó las acusaciones y aseguró que su campaña nunca mencionó directamente a otras empresas. La operadora sostuvo que términos como “chévere” eran expresiones genéricas y que “NPC” hacía referencia a “No Planes Convencionales”. Además, defendió su publicidad como una estrategia válida de humor y comparación comercial, y afirmó que la frase sobre “conectar más peruanos” aludía a su crecimiento de usuarios y no a un liderazgo absoluto en el mercado.

El fallo de Indecopi y la sanción a Bitel

El 24 de junio de 2025, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi declaró infundada la denuncia presentada por América Móvil Perú contra Viettel Perú, al considerar que la campaña no hacía una referencia inequívoca a sus competidores ni inducía a error a los consumidores. Sin embargo, América Móvil apeló la decisión y el caso pasó a revisión de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia.

Finalmente, el 6 de abril de 2026, la Sala revocó parcialmente el primer fallo y concluyó que Bitel sí incurrió en actos de comparación indebida. Según la resolución, la campaña utilizó un tono de burla y ridiculización contra otras operadoras, vulnerando las reglas de publicidad comparativa establecidas en la ley. No obstante, Indecopi descartó la acusación de engaño relacionada con la frase “Bitel conectando más peruanos con la tecnología”, al considerar que la empresa sí registró crecimiento en usuarios móviles.

Como resultado, Bitel fue sancionada con una multa de 11.38 UIT y se ordenó el cese de los anuncios cuestionados, además del pago de costas y costos del procedimiento. La resolución marcó un precedente sobre los límites del humor y las referencias indirectas en la publicidad comparativa dentro del mercado peruano de telecomunicaciones.

Gestión se comunicó con Claro Perú para recoger su posición sobre el caso; sin embargo, la empresa indicó que no brindarían declaraciones al respecto.

Asimismo, Gestión se comunicó con Bitel para pedir su descargo pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.