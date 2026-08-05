León XIV recorrerá 4 regiones peruanas en su visita. Su estadía movilizará a millones de personas, estiman desde el Gobierno. Foto: Angel Medina G.
León XIV recorrerá 4 regiones peruanas en su visita. Su estadía movilizará a millones de personas, estiman desde el Gobierno. Foto: Angel Medina G.
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Redacción Gestión
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El canciller Carlos Espá anunció este miércoles que la misa de acción de gracias del papa León XIV se realizará en la Base Aérea Las Palmas,

Espá sostuvo que se congregarán “millones de personas”, por lo cual están trabajando en la organización de la misa —que en 2019 recibió a más de 1.5 millones de personas cuando el papa Francisco celebró la eucaristía—.

La presidenta Keiko Fujimori señaló que la visita del sumo pontífice “llena de ilusión a millones de peruanos”, y será “un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país”.

El ministro de Relaciones Exteriores adelantó que León XIV será recibido por Fujimori Higuchi, y sostendrán una reunión personal en Palacio de Gobierno y luego con autoridades.

Antes de arribar al Perú, estará en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, y en Argentina, del 8 al 11 de noviembre.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)
El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)

Espá añadió que la visita de

“Mucha gente se movilizará entre las ciudades y vendrá de otros países, como Ecuador, Colombia o Bolivia”, sostuvo.

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