El canciller Carlos Espá anunció este miércoles que la misa de acción de gracias del papa León XIV se realizará en la Base Aérea Las Palmas, tras su arribo al Perú programado del 11 al 17 de noviembre.

Espá sostuvo que se congregarán “millones de personas”, por lo cual están trabajando en la organización de la misa —que en 2019 recibió a más de 1.5 millones de personas cuando el papa Francisco celebró la eucaristía—.

La presidenta Keiko Fujimori señaló que la visita del sumo pontífice “llena de ilusión a millones de peruanos”, y será “un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país”.

El ministro de Relaciones Exteriores adelantó que León XIV será recibido por Fujimori Higuchi, y sostendrán una reunión personal en Palacio de Gobierno y luego con autoridades.

Cabe resaltar que el papa León XIV estará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Antes de arribar al Perú, estará en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, y en Argentina, del 8 al 11 de noviembre.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)

Espá añadió que la visita de León XIV “tendrá un impacto muy grande” en turismo, rubro que aún no recupera las cifras prepandemia.

“Mucha gente se movilizará entre las ciudades y vendrá de otros países, como Ecuador, Colombia o Bolivia”, sostuvo.