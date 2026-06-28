El papa León XIV volvió a expresar su solidaridad con las víctimas y envió un mensaje de aliento a quienes participan en las labores de rescate. Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani
El papa León XIV volvió a expresar su solidaridad con las víctimas y envió un mensaje de aliento a quienes participan en las labores de rescate. Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani
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Tras los , el volvió a expresar su solidaridad con las víctimas y envió un mensaje de aliento a quienes participan en las labores de rescate.

Durante el cierre de su bendición dominical en la Plaza de San Pedro, el pontífice volvió a ofrecer sus oraciones por el pueblo venezolano.

Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia”, dijo.

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Al mismo tiempo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia”, añadió.

Estas declaraciones se dan un día después de que el sumo pontífice cerrara su reunión de dos días de cardenales del mundo expresando su solidaridad con el país sudamericano.

Los han dejado hasta el momento al menos 1,430 muertos, más de 3,200 heridos y más de 51,000 desaparecidos.

(Con información de la agencia AP)

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