A las pocas horas de los terremotos en Venezuela, el análisis de PNUD estimó USD 6.700 millones en daños. Foto: PNUD.
A las pocas horas de los terremotos en Venezuela, el análisis de PNUD estimó USD 6.700 millones en daños. Foto: PNUD.
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Redacción Gestión
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó en unos US$ 6,700 millones los daños directos ocasionados por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, según una evaluación preliminar realizada con imágenes satelitales y modelos sísmicos.

El organismo explicó que el cálculo corresponde a las pérdidas en viviendas y activos económicos, como edificios, comercios y vehículos, y fue elaborado mediante la herramienta de Análisis Digital Rápido (RAPIDA), a partir de información recopilada en las horas posteriores a los sismos.

De acuerdo con el PNUD, los movimientos telúricos afectaron zonas densamente pobladas y de alta actividad económica, entre ellas Caracas y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua. Además, la evaluación detectó posibles interrupciones del suministro eléctrico en varias de estas regiones.

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El representante residente del PNUD en Venezuela, Luis Francisco Thais, destacó que las evaluaciones tempranas permiten orientar una respuesta más eficaz

Evaluación preliminar señala que el impacto económico podría ser hasta tres veces mayor, mientras la cifra de fallecidos asciende a 1.430. Foto: EFE.
Evaluación preliminar señala que el impacto económico podría ser hasta tres veces mayor, mientras la cifra de fallecidos asciende a 1.430. Foto: EFE.

La agencia de Naciones Unidas calcula que alrededor de 1.7 millones de estructuras se encontraban dentro de las zonas impactadas. Sin embargo, aclaró que la estimación no incluye los daños en infraestructura pública, las pérdidas económicas indirectas ni los costos de reconstrucción de largo plazo.

Asimismo, advirtió que el impacto económico total suele ubicarse entre 1.5 y tres veces el valor de los daños directos, por lo que la cifra podría aumentar conforme se disponga de más información.

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En paralelo, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el balance oficial de víctimas se elevó a 1,430 fallecidos, además de 3,238 heridos y 3,142 familias damnificadas tras los terremotos.

Elaborado con información de EFE

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