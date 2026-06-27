El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó en unos US$ 6,700 millones los daños directos ocasionados por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, según una evaluación preliminar realizada con imágenes satelitales y modelos sísmicos.

El organismo explicó que el cálculo corresponde a las pérdidas en viviendas y activos económicos, como edificios, comercios y vehículos, y fue elaborado mediante la herramienta de Análisis Digital Rápido (RAPIDA), a partir de información recopilada en las horas posteriores a los sismos.

A las pocas horas de los terremotos en Venezuela, nuestro análisis estimó USD 6.700 millones en daños directos e identificó las zonas más afectadas.@PNUDVenezuela trabaja para apoyar a las autoridades en la respuesta con información basada en evidencia: https://t.co/quGnGdGYtM pic.twitter.com/0cw1oVSpAK — ONU Desarrollo (@pnud) June 27, 2026

De acuerdo con el PNUD, los movimientos telúricos afectaron zonas densamente pobladas y de alta actividad económica, entre ellas Caracas y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua. Además, la evaluación detectó posibles interrupciones del suministro eléctrico en varias de estas regiones.

LEA TAMBIÉN: Los saqueos y la desesperación marcan la emergencia en Venezuela tras los terremotos

El representante residente del PNUD en Venezuela, Luis Francisco Thais, destacó que las evaluaciones tempranas permiten orientar una respuesta más eficaz y tomar decisiones basadas en evidencia para atender a las comunidades afectadas.

Evaluación preliminar señala que el impacto económico podría ser hasta tres veces mayor, mientras la cifra de fallecidos asciende a 1.430. Foto: EFE.

La agencia de Naciones Unidas calcula que alrededor de 1.7 millones de estructuras se encontraban dentro de las zonas impactadas. Sin embargo, aclaró que la estimación no incluye los daños en infraestructura pública, las pérdidas económicas indirectas ni los costos de reconstrucción de largo plazo.

Asimismo, advirtió que el impacto económico total suele ubicarse entre 1.5 y tres veces el valor de los daños directos, por lo que la cifra podría aumentar conforme se disponga de más información.

LEA TAMBIÉN: Perú envió brigada de 44 bomberos y 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

En paralelo, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el balance oficial de víctimas se elevó a 1,430 fallecidos, además de 3,238 heridos y 3,142 familias damnificadas tras los terremotos.

Elaborado con información de EFE