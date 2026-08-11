La renovación generacional también marca al sector mayorista: las mujeres de entre 26 y 35 años duplican su participación. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Para nadie es un secreto que el canal mayorista es uno de los segmentos menos explorados del comercio peruano. Con el objetivo de entender mejor su dinámica, el año pasado la consultora Damer realizó un estudio sobre el perfil del mayorista en Lima, a partir de encuestas aplicadas en 20 mercados de la capital. Este año, la consultora volvió a realizar la investigación para identificar cómo ha evolucionado el perfil de estos comerciantes, sus expectativas y sus hábitos de abastecimiento. Entre los hallazgos más llamativos destaca un cambio en la forma en que adquieren su mercadería: uno de cada cinco negocios mayoristas afirma abastecerse tanto de fabricantes como del canal moderno. ¿Qué factores están impulsando este cambio?

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