Javier Sosa, gerente comercial de Damer, explicó que el estudio se realizó a partir de 480 encuestas aplicadas en 20 mercados mayoristas de Lima y Callao durante junio de este año. Uno de los hallazgos más relevantes es la reducción de la brecha de género en la conducción de los negocios mayoristas . Mientras en 2025 el 58% de los establecimientos era administrado por hombres y el 42% por mujeres, este año la participación masculina cayó a 53%, mientras que la femenina subió a 47%.

“La brecha se ha reducido en cinco puntos porcentuales”, señaló Sosa. Este cambio incluso es más evidente entre los comerciantes de menor edad, donde la presencia femenina tiene un mayor peso, reflejando un proceso de renovación generacional en el canal mayorista. “La presencia de mujeres de entre 26 y 35 años se duplicó en el último año, al pasar de 7% a 14%, mientras que la participación masculina en ese grupo etario descendió ligeramente, de 44% a 42%. La edad de las responsables del canal mayorista también está disminuyendo”, destacó.

Otro aspecto incorporado por primera vez en esta edición del estudio fue el nivel educativo de los comerciantes mayoristas. Los resultados muestran que siete de cada diez no cuentan con estudios superiores, mientras que tres de cada diez sí los ha cursado . Sin embargo, Sosa detectó una diferencia entre las nuevas generaciones. “Un dato interesante es que la mayor proporción de mayoristas con estudios superiores se concentra entre quienes tienen entre 26 y 35 años. En ese grupo, cerca del 32% cuenta con educación superior”, remarcó.

La presencia femenina gana espacio en el canal mayorista. En el último año, la participación de mujeres al frente de estos negocios subió de 42% a 47%, reduciendo la brecha frente a los hombres. Foto: Andina

¿Cual es la percepción del mayorista sobre 2026?

La percepción de los comerciantes mayoristas sobre el desempeño de sus negocios cambió de manera radical frente al año pasado. Mientras que en la medición anterior predominaba la cautela e, incluso, casi cuatro de cada diez consideraban que el 2025 sería un mal año para sus negocios, este 2026 el panorama luce mucho más optimista.

“ Ahora el 28% de los comerciantes mayoristas considera que este año le irá mejor, mientras que el 69% cree que su negocio se mantendrá igual y solo el 3% piensa que estará peor ”, expresó.

El cambio en las expectativas responde a la confianza que suele generar el inicio de un nuevo gobierno. “Hoy hay un poco más de positivismo y la expectativa de que las cosas mejoren con la nueva presidenta”, sostuvo. No obstante, precisó que ese optimismo aún deberá ponerse a prueba. “Siempre hay esperanza de que se produzcan cambios al inicio de una nueva gestión. Después habrá que ver cómo evolucionan las cosas, porque las expectativas pueden mantenerse o cambiarse”, añadió.

Al hacer un zoom por rubros, el estudio muestra que los negocios de licores, cuidado personal, limpieza, embutidos y abarrotes son los que exhiben las mejores expectativas para el 2026. En cambio, el segmento de bebidas sin alcohol se mantiene más cauto respecto de la evolución de sus ventas.

Otro de los cambios identificados por el estudio está relacionado con el impacto del canal moderno sobre las ventas del mayorista tradicional. La proporción de comerciantes que considera que el canal moderno está afectando sus ventas aumentó de 59% en 2025 a 67% en 2026. En contraste, el porcentaje de quienes afirman que esta competencia no tiene impacto en sus negocios se redujo de 41% a 33%.

Según explicó, esta percepción responde a las ventajas competitivas que ofrecen cadenas como Makro, Mayorsa, Metro Almacenes y Precio Uno . “Manejan precios más competitivos, cuentan con mejores equipos de frío y ofrecen una mejor experiencia de compra. Además, permiten pagar con tarjeta, algo que todavía no está tan extendido en el canal tradicional”, indicó.

El canal moderno deja de ser solo un competidor: el 20% de los negocios mayoristas afirma abastecerse tanto de fabricantes y distribuidores como de cadenas como Makro, Mayorsa y Metro Almacenes. Foto: Andina

De competidor a proveedor: mayoristas ya le compran al retail moderno

Otro de los hallazgos más llamativos de la edición 2026 del estudio de Damer, y que no fue medido el año anterior, revela un cambio en la forma en que se abastecen los negocios mayoristas tradicionales. Actualmente, el 20% de estos establecimientos compra mercadería tanto a fabricantes y distribuidores como al canal mayorista moderno, integrado por cadenas como Makro, Mayorsa y Metro Almacenes .

El análisis también encontró que, entre los comerciantes de 36 a 45 años, un 2% ya se abastece exclusivamente del canal moderno . “Tradicionalmente, un mayorista se abastecía directamente del fabricante o de sus distribuidores. Hoy vemos que también le está comprando al canal moderno, que, en teoría, es su competidor”, aclaró.

Este comportamiento refleja el fortalecimiento del canal moderno dentro de la cadena de abastecimiento. “El hecho de que uno de cada cinco negocios mayoristas compre tanto a fabricantes como al canal moderno confirma que este formato está ganando relevancia. No es un porcentaje menor” sostuvo.

Sosa añadió que esta tendencia es más marcada entre los comerciantes de mayor edad. “Vemos que, conforme aumenta la edad del mayorista, también crece la proporción de quienes compran en ambos canales. Una posible explicación es que la experiencia les permite aprovechar oportunidades comerciales sin importar quién sea el proveedor”, indicó. No obstante, aclaró que esta última interpretación corresponde a una hipótesis que deberá validarse en futuras investigaciones.

El estudio también identificó diferencias por categorías. En el rubro de limpieza, por ejemplo, el 33% de los comerciantes ya se abastece tanto de distribuidores como del canal moderno, una proporción superior a la observada en otros segmentos del comercio mayorista.

FICHA TÉCNICA

Fecha del trabajo de campo: del 1 al 30 de junio.

del 1 al 30 de junio. Técnica de recolección de información: entrevista personal.

entrevista personal. Instrumento de recolección: cuestionario.

cuestionario. Población objetivo: hombres y mujeres responsables de un puesto mayorista.

hombres y mujeres responsables de un puesto mayorista. Ámbito geográfico: Lima y Callao.

Lima y Callao. Tamaño de la muestra: 480 casos.

480 casos. Mercados visitados: La Arena (Huaycán), Virgen de las Mercedes, Productores Santa Anita, Productores Fiori, Tres de Febrero, Ciudad de Dios, Plaza Villa Sur, Huamantanga, Valle Sagrado, Unicachi Sur, Merprolima, 3 Regiones, Unicachi 1, Unicachi 2, 3 Marías, Caquetá, Ceres, Ateca, Minka y Consac.

La Arena (Huaycán), Virgen de las Mercedes, Productores Santa Anita, Productores Fiori, Tres de Febrero, Ciudad de Dios, Plaza Villa Sur, Huamantanga, Valle Sagrado, Unicachi Sur, Merprolima, 3 Regiones, Unicachi 1, Unicachi 2, 3 Marías, Caquetá, Ceres, Ateca, Minka y Consac. Cobertura por tipo de mayorista: abarrotes en general, bebidas sin alcohol, licores, embutidos, cuidado personal, productos de limpieza, golosinas y pet food.