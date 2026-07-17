La creciente popularidad de la gastronomía coreana y el avance global de la llamada “ola coreana” vienen impulsando nuevas apuestas empresariales en mercados emergentes como Perú. En medio de un mayor interés por productos asiáticos, alimentos listos para consumir y propuestas vinculadas a cultura y consumo internacional, compañías de Corea del Sur empiezan a mover fichas para reforzar su presencia en América Latina.

La surcoreana DAESANG CORPORATION —reconocida por marcas como O’Food y Jongga— estaría preparando el ingreso de “JONGGA” al mercado peruano, como parte de su estrategia de expansión internacional en el segmento de alimentos asiáticos y productos listos para el consumo. Aunque aún no hay anuncios oficiales sobre su comercialización en Perú, el registro presentado recientemente ante Indecopi sugiere una posible apuesta por categorías vinculadas a la gastronomía coreana, incluyendo kimchi, pastas fermentadas, fideos instantáneos, salsas y platos preparados.

Según pudo conocer Gestión, entre el 11 y 13 de mayo, se publicaron 318 solicitudes de inscripción de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), existe una presencia relevante de empresas de Corea del Sur y Latinoamérica, lo que anticiparía nuevas estrategias de ingreso o fortalecimiento comercial en el mercado peruano.

Uno de los movimientos más llamativos fue protagonizado por DAESANG CORPORATION, una de las principales compañías alimentarias de Corea del Sur fundada en 1956, que inició ante Indecopi el registro de la marca “JONGGA” en las clases 29 y 30. La solicitud comprende productos vinculados a la gastronomía coreana, como kimchi, gochujang, alimentos fermentados, fideos instantáneos, sopas, tofu, salsas, platos preparados y bebidas a base de té, lo que evidenciaría una estrategia de fortalecimiento de su presencia internacional y una posible apuesta por ampliar la oferta de alimentos asiáticos en el mercado peruano.

Daesang Corporation apuesta por el mercado peruano

DAESANG CORPORATION es una de las principales empresas alimentarias de Corea del Sur, fundada en 1956. Desde sus inicios, la compañía se enfocó en el desarrollo de ingredientes alimentarios y productos fermentados, marcando un hito en la industria coreana tras lanzar Miwon, el primer condimento fermentado del país.

Con el paso de los años, la corporación amplió sus operaciones hacia alimentos procesados, productos biológicos, nutrición animal e ingredientes funcionales, consolidándose como uno de los mayores actores del sector alimentario en Asia.

En la actualidad, Daesang concentra sus operaciones en la producción y comercialización de alimentos, ingredientes y compuestos biológicos, con una cartera que incluye marcas como Jongga, O’Food y Chung Jung One. La empresa es reconocida internacionalmente por productos asociados a la gastronomía coreana, como kimchi, gochujang, sopas, salsas, fideos instantáneos y alimentos preparados, además de mantener una posición relevante en el negocio de almidón, azúcar y aminoácidos obtenidos mediante tecnología de fermentación.

Daesang ha fortalecido progresivamente su presencia internacional con operaciones y exportaciones hacia mercados de Norteamérica, Europa y Asia. En paralelo, la compañía mantiene una estrategia activa de expansión global de sus marcas alimentarias, impulsada por el crecimiento del consumo de comida coreana fuera de Asia y el auge de la llamada “ola coreana” en gastronomía y cultura.

Ahora, la corporación buscaría reforzar su presencia en Perú mediante el registro de la marca “JONGGA” ante Indecopi. Pero, ¿qué otras empresas internacionales están apostando por ampliar su posicionamiento en el mercado peruano?

¿Pura Vida se expande a nuevas categorías en Perú?

Otro de los movimientos relevantes fue presentado por Gloria, compañía peruana del sector consumo masivo que inició ante Indecopi el registro de la marca “PURA VIDA” en la clase 30, correspondiente a productos como café, té, cacao, arroz, pastas, harinas, pan, confitería, helados, miel, especias, salsas y otros preparados alimenticios. La solicitud sugeriría una posible ampliación del alcance comercial de una de las marcas más reconocidas de la empresa más allá de las categorías tradicionalmente vinculadas al negocio lácteo.

Leche Gloria S.A., principal activo del Grupo Gloria, fue fundada en 1941 en Arequipa con inversión de General Milk Company Inc. Desde sus inicios, la compañía concentró sus operaciones en la producción de leche evaporada, consolidándose con el tiempo como uno de los principales actores del consumo masivo en el país. Actualmente, mantiene un portafolio enfocado en lácteos y derivados, incluyendo leche UHT, yogurt, quesos, mantequilla y bebidas, además de una estrategia sostenida de innovación y diversificación.

La marca Pura Vida, una de las más reconocidas dentro del portafolio de Gloria, estuvo en el centro de una controversia en 2017 relacionada con el etiquetado de mezclas lácteas, luego de que Panamá cuestionara la comercialización del producto como leche evaporada. A raíz de ello, la compañía modificó el etiquetado de la marca y el caso derivó en sanciones y observaciones regulatorias. Pese a ese episodio, Pura Vida se ha mantenido como una plataforma comercial relevante dentro de la estrategia de la empresa.

Ahora, el nuevo registro presentado ante Indecopi podría reflejar una apuesta por reforzar el posicionamiento de Pura Vida en nuevas líneas alimentarias, en un contexto donde las compañías de consumo masivo vienen ampliando su presencia hacia categorías de mayor valor agregado y productos adaptados a nuevas tendencias de consumo.

Supermercados Peruanos amplía apuesta por marcas propias en alimentos

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Supermercados Peruanos, empresa peruana del grupo Intercorp especializada en retail y consumo masivo, que inició el registro de la marca “La Florencia” ante Indecopi, en la clase 29, correspondiente a alimentos preparados, conservas, productos cárnicos, lácteos, sopas, vegetales procesados, embutidos, yogures, quesos y otros productos de consumo cotidiano. La solicitud sugeriría una nueva apuesta de la compañía por fortalecer su estrategia de marcas propias en categorías vinculadas a alimentos preparados y soluciones listas para el consumo.

Supermercados Peruanos S.A. es una empresa peruana del sector retail cuya configuración actual se consolidó en 2004 tras la adquisición de la cadena Santa Isabel. Parte del grupo Intercorp, opera bajo formatos como Plaza Vea, Vivanda, Mass y Makro, consolidándose como la mayor cadena de supermercados del país, con más de 400 tiendas a nivel nacional y una estrategia enfocada en expansión comercial, fortalecimiento logístico y diversificación de portafolio.

En los últimos años, la compañía ha reforzado su desarrollo de marcas propias tanto en alimentos como en categorías para el hogar. Precisamente, en diciembre de 2025 solicitó el registro de “Black Flame”, marca vinculada a utensilios y artículos de cocina manuales , como cuchillos, cortadores y accesorios para preparación de alimentos. Aquella propuesta reflejaba una estrategia orientada a diversificar su oferta no alimentaria y fortalecer productos asociados al hogar y la cocina.

Ahora, con “La Florencia”, Supermercados Peruanos buscaría profundizar su presencia en el segmento alimentario mediante una línea enfocada en productos preparados, conservas y alimentos listos para consumir, en un contexto donde las cadenas retail vienen impulsando marcas privadas para competir con fabricantes tradicionales y captar nuevos hábitos de consumo.

Arcor evalúa reforzar presencia en confitería con ‘Mogul’

En el sector de alimentos y consumo masivo, Arcor inició ante Indecopi el registro de la denominación y logotipo de “Mogul”, en la clase 30, correspondiente a productos de panadería, pastelería, chocolates, postres, golosinas y chicles masticables. La solicitud sugiere una posible estrategia de fortalecimiento de su presencia en el mercado peruano dentro del segmento de confitería y snacks, categoría donde la compañía mantiene una posición relevante en Sudamérica.

Arcor es un grupo multinacional argentino fundado en 1951 en Arroyito, Córdoba, especializado en la producción de alimentos de consumo masivo, golosinas, chocolates, galletas, helados y productos funcionales. La empresa ha consolidado una presencia internacional en más de 100 países y opera mediante tres divisiones estratégicas: Consumo Masivo, Agronegocios y Packaging, integradas a través de una estrategia de innovación y expansión regional.

Actualmente, el grupo cuenta con 49 plantas industriales y más de 20,000 colaboradores a nivel global, además de liderar distintos segmentos en Sudamérica, como la producción de caramelos duros, galletas y cereales. Asimismo, es reconocido como el principal exportador de golosinas de Argentina, Chile y Perú, fortaleciendo progresivamente su posicionamiento en categorías vinculadas a snacks y confitería.