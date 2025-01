El conglomerado empresarial se forma en 1986 por los hermanos Vito y Jorge Rodríguez, quienes adquieren la empresa, que hasta ese entonces era propiedad de la familia Berckemeyer y la transnacional Nestlé, convirtiéndose Gloria como una firma 100% de capitales peruanos. Desde ahí comenzaron a robustecer su operación local a través de fusiones y adquisiciones, e incluso miraron otros sectores como el cementero al comprar Cementos Yura en el sur del Perú.

De compras en la región

Si bien crecían en el mercado peruano también comenzaron a observar una oportunidad fuera de su país de origen. Es así que en 1996 dan su primer paso hacia la internacionalización, y en el rubro lácteo, al adquirir la mayoría de los activos de la planta Pil La Paz y Pil Cochabamba, en Bolivia. Tres años más tarde, compran el 100% de las acciones de industrias Pil Santa Cruz, las cuales se fusionaron en 2004 para formar PIL Andina.

LEA TAMBIÉN: Gloria alista nuevo proyecto para categoría de mantequilla en planta de Huachipa

El segundo mercado internacional que miró la familia Rodríguez fue Puerto Rico. Para hacer su ingreso en este país, en 2002 concretaron la compra de las empresas Suiza Dairy, Suiza Fruit, Neva Plastics y Garrido & Compañía Incorporated y Garrido Alto Grande Corporation, de la transnacional Dean Foods Company. Dicha compañía se dedicaba a la manufactura y distribución de productos lácteos, jugos y bebidas de frutas.

Dos años más tarde (2004), el Grupo Gloria ingresa a Colombia con la adquisición de la productora de lácteos y derivados Algarra. Con ello, en 2014 se decide constituir Gloria Colombia con la unión de las marcas California, Lechesan e Incolácteos, así como algunos de los activos de Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata, las cuales fueron adquiridas por US$86 millones aproximadamente. Actualmente, en este mercado se especializan en la producción de jugos, néctares, leches, derivados lácteos y alimentos.

En 2005, el conglomerado expande más su presencia en América Latina. Ello luego que Jorbsa, empresa holding del grupo, constituyera la subsidiaria Inversiones Gloria Argentina y adquiere el 50% de las acciones de Lácteos Santa Fe. Además, forma Corlasa, la cual inicia operaciones en 2006 tras concluirse la construcción de las instalaciones de esta última compañía. Su ingreso a Ecuador también se da en el 2005 tras hacerse de la empresa Lechera Andina, la cual hoy en día se constituye como Gloria Ecuador.

Historia del Grupo Gloria.

Asimismo, en 2011 el Grupo Gloria adquiere el 36.4% de las acciones representativas del capital social de la compañía Holding Grupo Azucarero EQ2 S.A, del Ecuador, conocido como el Ingenio La Trocal. En se mismo año también compran Agroazucar Ecuador S.A., empresa dedicada principalmente al cultivo, transformación e industrialización de la caña de azúcar.

En línea con su diversificación, en 2014 toma el control de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) por US$ 300 millones. Dicha compañía que produce y comercializa cemento, hormigón premezclado, áridos, prefabricados y servicios para el sector de la construcción en Bolivia

La incursión del Grupo Gloria en Uruguay se da en el 2012 cuando compra el 55% de las acciones de la empresa de lácteos Ecolat por US$20 millones. Mientras que en 2023 Gloria Foods adquiere el control de la compañía chile Soprole, tras cerrar la compra del 100% de sus acciones por alrededor de US$640 millones a través de su filial Inversiones Gloria Chile. En este último mercado el conglomerado peruano tiene su negocio cementero Yura Chile, la cual también tiene una participación en Bío Bío Chile.

En 2023 se concreta la compra de Gloria por Soprole. Foto: Difusión

Mercados con complicaciones

Así como el grupo empresarial ha visto un éxito en la compra de empresas que han realizado, también ha sufrido complicaciones en algunos mercados donde opera. Y es que, en mayo de 2024, Gloria Foods Uruguay confirmó el cierre de su planta de fabricación de quesos en la ciudad de Nueva Helvecia, una decisión que se tomó por diversos factores vinculados a la propia operación y al mercado local.

“El contexto internacional y local, así como los altos costos para mantener la producción industrial funcionando a la escala de la operación, hicieron que la misma no sea sostenible”, explicó la empresa a través de un comunicado.

El Grupo Gloria también comunicó el año pasado su decisión de suspender indefinidamente las operaciones de sus tres empresas vinculadas en Puerto Rico, las cuales comprenden al productor de lácteos Suiza Dairy Corporation, Suiza Fruit Corporation y Neva Plastics Manufacturing Corporation. Esta medida respondió principalmente al incumplimiento de la regulación del sector y trato discriminatorio recibido por parte de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) de dicho país.

No obstante, precisaron que esta suspensión no significa la liquidación de la compañía, sino que se mantendrá en pausa hasta que se resuelvan definitivamente los problemas regulatorios. “Desde Gloria Foods tenemos la convicción y el compromiso de permanecer en los territorios a los que llegamos, siempre y cuando el marco institucional ofrezca mínimamente seguridad jurídica y las condiciones necesarias para desarrollar nuestras actividades de manera segura y transparente”, anotaron.

¿Cuáles son sus próximos pasos afuera?

En su última entrevista con Gestión, el presidente ejecutivo del conglomerado, Carlos Rodríguez, reconoció que ingresar al mercado brasileño con el negocio de alimentos es un importante desafío, aunque ya exportan a ese mercado desde Argentina y ahora también de Chile, lo cual consideran como un primer paso para ir conociendo al país más grande de Sudamérica.

Sobre su operación de Soprole, el ejecutivo mencionó que están estandarizando proveedores y que han encontrado una serie de sinergias, por lo que desde el 2024 expandieron su línea de productos “cero lacto” (leche, yogures y quesos sin lactosa) de Chile a Perú, estrategia que continuará.

“Parte de las sinergias es construir la plataforma regional de productos sin lactosa. Tendremos Gloria zero lacto, Soprole zero lacto, Pil zero lacto (Bolivia). Vamos a replicar esta estrategia”, especificó, tras estimar que en los próximos dos a tres años seguirán enfocando en consolidar dicha plataforma.

En lo que refiere al mercado ecuatoriano, señaló que buscarán crecer en el negocio de leche evaporada con la marca Gloria y ven oportunidades de exportación entre filiales. Así, planean despachar leche condensada de Perú a Chile, quesos de Chile a Perú, y leche en polvo de Chile a Colombia.

LEA TAMBIÉN: Grupo Gloria contempla construir planta de óxido de calcio en Lima

Temas que te pueden interesar sobre Grupo Gloria:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.