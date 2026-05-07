Recientemente, Gestión pudo conocer que Family Food Distributors inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Ñañito Atún Lomitos en Aceite Solid Pack Tuna In Oil” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la compañía estadounidense inscribió la marca en la categoría 29, que corresponde a productos como pescado, atún y pescado en conserva.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

Distribuidor de productos latinoamericanos en EE.UU. apunta al mercado peruano

Family Food Distributors, Inc. es un distribuidor de alimentos y bebidas latinoamericanas en Estados Unidos. Tiene sede en Kearny, Nueva Jersey. Asimismo, opera en el sector de alimentos sólidos y líquidos. Atiende el mercado hispano en distintos estados.

La empresa fue fundada en 2002 por migrantes ecuatorianos. Primero, inició con la distribución de productos para la comunidad latina, con un portafolio enfocado en productos ecuatorianos. Luego amplió su operación, atendiendo a casi 2,000 puntos de venta en 26 estados de EE. UU.

La compañía importa alimentos secos y congelados desde América Latina, Asia y Europa. La mayor parte de los productos proviene de Sudamérica y Centroamérica. Además, maneja alrededor de 1,400 productos con 160 proveedores, y cuenta con cerca de 4,000 clientes en su red de distribución.

Tras la pandemia, la empresa expandió su infraestructura logística, al operar centros de distribución en Nueva Jersey, Illinois, Florida y Texas. En 2024 registró ventas por US$ 94 millones de dólares y proyectó cerrar con US$ 110 millones, según una entrevista publicada en 2025 en Forbes Ecuador a su fundadora, Patricia Castañeda-Méndez.

La empresa estadounidense no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del segmento de construcción y consumo, ya lo han hecho el 15, 16 y 17 de abril de este año, ¿Cuáles son?

Empresa finlandesa del sector construcción en el radar de Perú

Dentro del segmento de construcción, el Indecopi recibió la intención de Lumon Invest Oy, para registrar la denominación y logotipo de “Lumon” en la clase 06, que comprende materiales de construcción metálicos; la 09, aparatos fotovoltaicos para generar electricidad; la 11, aparatos de calefacción; la 19, materiales de construcción; la 20, persianas interiores de lamas; la 22, cuerdas y cordeles; la 24, textiles y sustitutos de textiles; la 35, presentación de bienes en medios de comunicación; la37, construcción de edificios; la 40, impresión de patrones; la 42, servicio de diseño; y la 45, servicios de concesión de licencias.

Lumon Invest Oy es la matriz finlandesa del Grupo Lumon, un grupo industrial dedicado al diseño, fabricación e instalación de sistemas de acristalamiento para balcones y terrazas.

En 2024 el grupo registró 149 millones de euros de ingresos y completó 480 proyectos a gran escala en todo el mundo, incluyendo la instalación de más de 34,000 balcones y terrazas acristaladas.

El grupo cuenta con tres plantas de producción: Finlandia, Canadá y España, siendo esta última (la fábrica de Antequera) descrita como “la fábrica más moderna del mundo de acristalamientos para terrazas”.

Bebidas energéticas: Monster Energy realiza movimiento en su portafolio

La estadounidense Monster Energy Company ha solicitado el registro de la denominación y logotipo de “Khaotic” en la categoría 32, que comprende bebidas sin alcohol, bebidas energéticas, cervezas sin alcohol, aguas saborizadas y bebidas a base de agua.

La solicitud de la marca, cuyos productos se distribuyen a través de Arca Continental, se presenta en un contexto en el que la categoría de bebidas energizantes en Perú mantiene un crecimiento sostenido. Entre 2021 y 2024, registró tasas de expansión de doble dígito, posicionándose entre las de mayor dinamismo; sin embargo, esta tendencia no se mantuvo en el último año.

Según Euromonitor International, la categoría movió US$ 149.7 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 6.1% frente a 2024, cuando el valor de mercado fue de US$ 141.1 millones.

Actualmente, Volt tiene el 73% del mercado de bebidas energizantes a nivel nacional, seguido de 220v de CBC, con el 10%; “360″ de ISM, con 9%; y Monster de Arca Continental, con 5%.

Camposol avanza en sus nuevas variedades de arándanos en Perú

Dentro del segmento agroindustrial, la empresa Camposol, del grupo Dyer Coriat (DC), solicitó el registro de la denominación de “Sol One″ en la categoría 29, que corresponde a árandanos congelados y la 30, arándanos frescos.

Esta solicitud de la compañía se enmarca en la presentación que hizo en febrero de este año sobre sus dos nuevas variedades de arándanos, como parte de su programa de mejoramiento genético denominado Origen.

La iniciativa contempla el desarrollo de variedades de berries con alto desempeño agronómico y atractivo comercial.

Así, Sol One y Maia Blue corresponden a la primera generación de variedades desarrolladas bajo Origen. En concreto, la compañía resaltó que Sol One destaca por su alto rendimiento, firmeza y consistencia, aportando estabilidad productiva y excelente calidad visual. En tanto, Maia Blue se caracteriza por su atractivo aspecto, brillo natural y textura suave.

Dato.

Solo el 15, 16 y 17 de abril de 2026, Indecopi publicó 325 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan la estadounidense Family Food Distributors, Lumon Invest Oy, Monster Energy Company y Camposol.