La empresa fue fundada en 2002 por migrantes ecuatorianos. (Foto: Family Foods)
La empresa fue fundada en 2002 por migrantes ecuatorianos. (Foto: Family Foods)
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Edgar Velito
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Una empresa distribuidora de alimentos, fundada por migrantes ecuatorianos y con fuerte presencia en el mercado latino de Estados Unidos, estaría evaluando nuevos movimientos en la categoría de conservas de pescado, con señales que apuntan al mercado peruano. Aunque no hay confirmación de un ingreso inmediato, estas acciones podrían anticipar una eventual expansión hacia el mercado local en una categoría altamente competitiva.

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