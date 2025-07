Una emprendedora peruana logró registrar su marca The Fit Monster Factory, para distinguir productos saludables, tras una resolución favorable emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Dicha instancia desestimó la oposición presentada por la empresa de bebidas energéticas estadounidense Monster Energy Company.

La referida compañía extranjera se opuso al registro de The Fit Monster Factory alegando un supuesto riesgo de confusión con sus propias marcas. La multinacional sostuvo que el uso del término “Monster” en la marca peruana podía inducir a error al consumidor, al asociarla con sus productos.

No obstante, el Indecopi concluyó que no existe semejanza gráfica, fonética ni conceptual entre ambas marcas, y que algunos de los productos que identifican son distintos, están dirigidos a públicos diferentes y no se comercializan por los mismos canales.

La Sala también destacó que el término “Monster” es utilizado por diversas marcas registradas en el país, y por tanto, no puede considerarse exclusivo, especialmente, cuando va acompañado de elementos claramente diferenciadores, como en el caso de The Fit Monster Factory, que incluye un diseño gráfico con un monstruo rojo que sostiene una bandeja de galletas.

Resolución de Indecopi es confirmada

Con la mencionada decisión, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó la resolución emitida en setiembre de 2023 por la Comisión de Signos Distintivos que, en primera instancia, declaró infundada la oposición de Monster Energy Company, permitiendo así el registro de la marca The Fit Monster Factory en la clase 30. En esa categoría, se distinguen productos alimenticios procesados y preparados.

De esta manera, la referida entidad reafirma que sus resoluciones se emiten de acuerdo con la normativa vigente, garantizando un proceso administrativo técnico, imparcial y transparente.

¿Cómo registrar una marca en el Indecopi?

El registro de una marca permite proteger legalmente un producto o servicio frente a posibles imitaciones o copias en el mercado peruano. Dicho proceso puede realizarse de manera virtual o presencial ante el Indecopi y otorga derechos exclusivos por un periodo renovable de 10 años.

El Indecopi explicó que, si es persona natural o representa a una empresa, puede iniciar el trámite de registro luego de identificar la clase a la que pertenece su producto o servicio, y verificar que no existan coincidencias con marcas previamente registradas. Entre los registros básicos para iniciar este trámite se encuentran: llenar el formulario de solicitud en dos copias y que estén firmadas; copia del documento de identidad; carta poder simple, si actúa como representante; copia simple de la partida registral, si representa a una persona jurídica e imagen o fotografía del signo gráfico (blanco y negro o a color, según lo que se desea proteger).

Además, si ha presentado documentación a Indecopi en los últimos cinco años, puede hacer referencia al expediente anterior para evitar duplicidad de entrega.

El costo del trámite por una clase es de S/ 534.99. En cambio, si se desea registrar la marca en más de una clase, el precio es S/ 533.30 por cada clase adicional. El pago se realiza en línea mediante Pagalo.pe, usando el código de arancel correspondiente.

Una vez enviada la solicitud, ésta será publicada automáticamente en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial por 30 días hábiles. En caso de oposición, el solicitante podrá presentar sus descargos. Si no hay objeciones, el proceso culmina con una evaluación que puede durar aproximadamente 45 días hábiles.

Si la solicitud es aprobada, el usuario recibirá su certificado de registro. En caso contrario, podrá presentar un recurso impugnativo en un plazo máximo de 15 días hábiles.