El presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia frente a la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia frente a la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
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y cuidar a niños migrantes que ingresan solos a territorio estadunidense.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una agencia del Departamento federal de Salud y Servicios Humanos (HHS),

El arzobispo Thomas Wenski, de la Arquidiócesis de Miami reconoció en una nota publicada por el Miami Herald, que el gobierno de los Estados Unidos “ha decidido abruptamente poner fin a más de 60 años de relación” con Catholic Charities.

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“Los servicios de la Arquidiócesis de Miami para menores no acompañados han sido reconocidos por su excelencia y han servido como modelo para otras agencias en todo el país. Sin embargo, han sido despojados de su financiación y se verán obligados a cerrar en un plazo de tres meses”, añadió el arzobispo.

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Cabe recordar que Trump aseguró que el pontífice es un hombre “débil contra el crimen” y “terrible en política exterior”, aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela.

Por otro lado, en su red Truth Social, el mandatario exhortó al sumo pontífice a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque, aseguró, “está perjudicando a la Iglesia católica”.

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Tras estas declaraciones Trump publicó una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

En respuesta al republicano, León XIV dijo que “no tiene miedo a la administración Trump” y que “seguirá levantando la voz para construir la paz”.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo del arzobispo de Miami, Thomas Wenski. EFE/Alberto Boal
Fotografía de archivo del arzobispo de Miami, Thomas Wenski. EFE/Alberto Boal

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