¿Cómo le fue en ventas a Hayduk durante el 2023?

A comienzos del 2023 esperábamos, al menos, un mismo nivel de ventas que el 2022, sin embargo, a medida que se desarrolló el año comenzamos a ver la contracción del mercado y vimos que podría haber un retroceso, pero al final las ventas tuvieron un incremento del 3%, en un mercado de conservas de pescados donde el crecimiento anual, en un escenario normal, es de 1% o 2%.

¿Cuánto representa ese crecimiento?

Entre US$ 800,000 o U$ 1 millón, incluso más. Nosotros vendemos más de US$ 30 millones al año y creemos que vamos a llegar en dos a tres años a más de US$ 50 millones, pero eso va a depender mucho del nivel de precios y volumen.

¿En exportaciones las cifras también fueron positivas?

Nuestro crecimiento de exportaciones se viene dando por el abastecimiento de materias primas. Ha habido un aumento en todo lo que es producción y exportación de congelados de alrededor 22% y en conservas hemos mantenido también los volúmenes de venta del 2022; el mayor crecimiento ha sido en el mercado local a pesar de la coyuntura de la economía local.

¿Y a nivel de producción?

Si bien las ventas han crecido, en términos de producción básicamente hemos mantenido la del año 2022, es decir, no hubo un crecimiento, lo que sí estimamos es que, a futuro, con la Conservera San Pedro, tendremos un crecimiento sostenido en el tiempo dado que ya es un negocio focalizado.

¿Por qué Hayduk decide crear Industrial Conservera San Pedro?

En Hayduk se acordó crear una subsidiaria básicamente para toda la unidad de negocio de conservas, la cual ya comenzó a operar desde el 1 de enero. La estrategia es que sea de especialización, donde de manera independiente podamos fortalecer este negocio y sea mucho más eficiente en todos sus procesos y costos de producción. Con la creación de esta compañía esperamos poder desarrollar todas las capacidades que tenemos de nuestro capital humano y creemos que se va a afianzar y lograr el resultado deseado; Campomar va a estar bajo el paraguas de Conservera San Pedro. Esperamos que el crecimiento, al menos en los próximos dos años, sea de alrededor de 30% y vamos a tener la ayuda de un mayor abastecimiento del pescado, lo cual nos permitirá fortalecer nuestra producción y estamos muy optimistas de cómo las marcas se han venido desarrollando y bajo ese escenario creemos que también creceremos con ellas.

¿Cuál será la gama de productos de esta subsidiaria?

La empresa básicamente es una especialización del negocio de conservas en base a materias primas de atún que representa el 70% de la producción, y de jurel y caballa que equivale al 30%.

¿Cuál es el plan de inversión?

Vamos a estar enfocados en mantener el capex para el mantenimiento y funcionamiento de forma eficiente de nuestra fábrica, destinando todo nuestro esfuerzo para especializarnos como unidad de negocio. En los próximos años vamos a evaluar cuáles serán nuestras nuevas inversiones y por dónde van a estar orientadas, pero por ahora, al menos en el corto plazo, tenemos establecido mantener nuestro capex.

LEA TAMBIÉN: Ajinomoto calienta apuesta por sopas con proyecto en planta de Callao

¿A qué mercados piensan llegar?

Esperamos que nuestros socios estratégicos nos sigan acompañando en la comercialización de las marcas y tenemos oportunidades en el mercado externo. Si bien tenemos un posicionamiento ganado en el mercado local, en el externo es donde tenemos que ir creciendo y es hacia donde apuntamos, y por eso es que le pondremos foco al mercado de Estados Unidos.

¿Cuál es el objetivo con el mercado internacional?

Normalmente estamos en un 85% como distribución de ventas en el mercado local y 15% en el externo, apuntamos a tener en el corto plazo un 75% y 25% y esto se va a dar por el crecimiento del mercado internacional. Esta subsidiaria ayudará a tener todos los esfuerzos enfocados en eficiencia de producción, costos y comercialización, lo cual nos permite ser más competitivos y llegar a más países, no solamente a EE.UU., sino también a Europa y América, pero tenemos una gran oportunidad en el mercado estadounidense.

¿Qué país fue el más elevó su demanda en el 2023?

Justamente fue el mercado de EE.UU., que es con el que hemos logrado hacer contratos anuales, lo cual eso es muy bueno en la planificación de una industria dado que podemos revisar nuestros planes y costos de producción. Esto te da la tranquilidad de que puedes tener una venta segura, sobre todo en el americano, ese mercado creemos que se va afianzar más y que va a crecer en el plan anual.

LEA TAMBIÉN: Operaciones de fusiones y adquisiciones llegarían a su cifra récord este 2024

¿Cuál es el perfil del cliente de EE.UU.?

El perfil del consumidor de EE.UU. es parecido al que producimos, que es el de latas redondas. Ese es el formato que el consumidor americano demanda y se abastece de producción asiática, y nosotros tenemos una ventaja competitiva en términos cualitativos con el TLC con EE.UU. para poder ganar terreno. Hemos ingresado a mercados principalmente latinos pero pensando en que el crecimiento va a ir también por el mercado del consumidor americano.

¿Las conservas ya están distribuidas?

A partir del 1 de enero ya comenzamos a producir y comercializar con Conservas San Pedro. La venta será en todos los canales y también en exportación.

Datos: