La agroexportadora peruana Camposol inició la semana pasada la cosecha de palta en sus campos de Piura, inaugurando una nueva temporada que se extenderá durante más de 20 semanas y continuará en Chao.

“Cada temporada nos brinda lecciones valiosas, y es precisamente en la capacidad de aprender, adaptarnos y mejorar continuamente donde construimos ventajas competitivas sostenibles”, señaló Ricardo Naranjo, CEO de Camposol.

De acuerdo al ejecutivo, este año la cosecha se empieza con una mejor planificación y un trabajo más integrado entre campo, procesos y área comercial.

Previo a ello, en febrero, Naranjo anunció el inicio de su campaña de cosecha de la pitahaya, marcando también el comienzo de las exportaciones de este producto en 2026.

El ejecutivo manifestó que la gestión de la pitahaya se enmarca en el plan de desarrollo de nuevos cultivos y en una visión de largo plazo que pone a la innovación y al I+D (investigación y desarrollo) como aspectos claves para el futuro de la compañía.

“Explorar nuevas alternativas productivas es parte de una estrategia orientada al aprendizaje continuo, al fortalecimiento de capacidades y a la creación de valor sostenible”, indicó.

Este año, la agroexportadora apostó una vez más por los envíos de pitahaya.

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Financiamiento a Camposol

En diciembre último, BID Invest, IFC, Rabobank, Scotiabank y BBVA anunciaron una operación de financiamiento para Camposol , por una suma total de US$ 400 millones. El préstamo tiene el objetivo de impulsar la productividad agrícola, fomentar el empleo formal y mejorar la resiliencia del sector.

El proyecto contempla inversiones en la renovación varietal de cultivos de arándanos, plantaciones de palta, capital de trabajo permanente y otros usos corporativos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la agroindustria peruana.