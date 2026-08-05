La minera canadiense Excellon Resources anunció que obtuvo los primeros concentrados de plata, plomo y zinc durante la puesta en marcha de la mina Mallay, ubicada en la provincia de Oyón, región Lima. Desde el reinicio de la planta concentradora, el pasado 2 de julio, la operación ha procesado aproximadamente 12,000 toneladas de material, mientras que los primeros embarques de concentrados están previstos para agosto.

La empresa señaló que este resultado marca un nuevo avance en el proceso de reactivación de Mallay. Precisó que la planta ha operado de manera continua desde el reinicio de actividades, sin registrar paradas no programadas, y que durante esta etapa mantiene un procesamiento cercano a las 400 toneladas por día para optimizar gradualmente el desempeño de la operación antes de iniciar la producción comercial.

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Excellon indicó además que los primeros envíos de concentrados se realizarán durante agosto y que los ingresos correspondientes se recibirían dentro del trimestre. No obstante, aclaró que la mina continúa en una etapa de puesta en marcha, por lo que aún no ha declarado el inicio de la producción comercial.

Nuevo paso en la reactivación de Mallay

El anuncio da continuidad al plan que Excellon viene ejecutando este año para reactivar Mallay. En febrero, la compañía reinició las actividades mineras en la operación y anunció nuevas perforaciones tras identificar una zona mineralizada adicional. Dos meses después, presentó una actualización de los recursos minerales del proyecto, con la que confirmó el potencial de plata, plomo y zinc del yacimiento y reforzó la evaluación para retomar sus operaciones.

La planta concentradora de Mallay ha procesado aproximadamente 12,000 toneladas de material desde el reinicio de actividades, según informó Excellon. (Foto: Excellon Resources)

Mallay no parte desde cero. La mina ya estuvo en producción y cuenta con infraestructura instalada, incluida una planta de procesamiento, además de permisos vigentes, condiciones con las que la empresa busca avanzar el proceso de reactivación de la operación.

En paralelo, Excellon continúa desarrollando trabajos de perforación para ampliar el conocimiento del yacimiento y evaluar nuevas zonas con potencial de mineralización, mientras avanza con la recuperación del acceso a sectores más profundos de la mina.

La minera también informó que mantiene tres equipos de perforación en el proyecto y que los resultados de esas campañas serán comunicados por separado. Asimismo, prevé actualizar durante el tercer trimestre el cronograma de reactivación de Mallay, en paralelo con la optimización de la planta y el avance de las labores subterráneas.