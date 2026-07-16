La recuperación de la inversión privada ya se refleja en un indicador poco visible, pero importante para medir el pulso de la economía: la compra de vehículos pesados. El mayor movimiento en actividades como minería, construcción, manufactura, comercio y logística está llevando a las empresas a renovar y ampliar sus flotas, impulsando un crecimiento acelerado del mercado de camiones y tractocamiones durante la primera mitad de 2026. ¿Qué dice el último reporte de la Asociación Automotriz del Perú (AAP)?

En base a cifras de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el reporte indica que entre enero y junio se comercializaron 13,478 camiones y tractocamiones, un incremento de 42.7% respecto al mismo periodo del año anterior y el mayor volumen semestral registrado desde que existe información. Solo en junio se vendieron 2,664 unidades, un 59% más que hace un año, el mejor resultado mensual para este segmento.

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Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la AAP, el desempeño responde al mayor dinamismo de sectores estratégicos de la economía. “Este destacado desempeño se encuentra estrechamente vinculado al avance de la inversión privada, particularmente en actividades estratégicas para la economía nacional, como la minería, la construcción, la manufactura, el comercio y la logística”, argumentó.

El ejecutivo explicó que la expansión de estas actividades ha elevado la demanda de transporte de insumos, bienes intermedios y productos terminados, incentivando tanto la renovación como la ampliación de las flotas de carga.

Transporte de pasajeros también crece

El crecimiento también alcanzó al segmento de transporte de pasajeros. Así, en junio se comercializaron 387 minibuses y ómnibus nuevos, un avance de 13.5% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado del primer semestre, las ventas sumaron 2,275 unidades, lo que representó un incremento de 23.2% interanual.

Según la AAP, este resultado está asociado a la consolidación de la recuperación económica, el mayor flujo de turistas y el incremento del traslado de trabajadores por parte de empresas de distintos sectores, factores que han impulsado a los operadores a invertir en nuevas unidades.

Hacia la segunda mitad del año, el gremio estima que el mercado de vehículos pesados mantendrá una tendencia favorable, apoyado por la demanda interna, la continuidad de la inversión privada y condiciones financieras que siguen siendo atractivas. No obstante, prevé que las tasas de crecimiento comiencen a moderarse debido a una base de comparación más alta respecto a 2025, aunque los niveles de ventas continuarían por encima de sus promedios históricos.

En ese escenario, las perspectivas para el sector también dependerán del comportamiento del entorno internacional y de factores internos como una eventual intensificación de los fenómenos de El Niño Global y Costero, que podrían afectar la actividad económica y la infraestructura logística. Pese a ello, la AAP considera que el mercado automotor mantiene fundamentos sólidos para cerrar 2026 con uno de los mejores desempeños de los últimos años.