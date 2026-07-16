Municipios deberán justificar restricciones para vender alcohol o arriesgan que sean anuladas. | Foto: Generada por IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Las restricciones horarias para la venta de bebidas alcohólicas son una de las herramientas más utilizadas por las municipalidades en busca de prevenir hechos de violencia, reducir el ruido y preservar el orden público. Sin embargo, ¿basta con que un gobierno local fije un horario de cierre o debe demostrar técnicamente por qué esa medida es necesaria?

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