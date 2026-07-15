Municipalidad de Lima no justificó restricciones horarias para locales y venta de alcohol, concluye Indecopi. (Foto: canva)
Municipalidad de Lima no justificó restricciones horarias para locales y venta de alcohol, concluye Indecopi. (Foto: canva)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró carentes de razonabilidad diversas restricciones horarias impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para el funcionamiento de discotecas, salones de baile y establecimientos similares, así como para la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el Cercado de Lima y Lima Metropolitana.

Restricciones a discotecas y venta de bebidas alcohólicas no superaron test de razonabilidad de Indecopi (Imagen: Maurício Mascaro / Pexels)
Restricciones a discotecas y venta de bebidas alcohólicas no superaron test de razonabilidad de Indecopi (Imagen: Maurício Mascaro / Pexels)

La decisión, contenida en la Resolución N.° 0272-2026/SEL-INDECOPI, concluye que la comuna limeña no acreditó la existencia de una problemática concreta que justificara las limitaciones establecidas en las Ordenanzas N.° 235 y N.° 1568.

En consecuencia, Indecopi declaró carentes de razonabilidad tres medidas: la limitación del horario de apertura de discotecas y establecimientos similares; la restricción de los horarios de venta de bebidas alcohólicas en el Cercado de Lima; y la aplicación de esas mismas limitaciones al resto de distritos de Lima Metropolitana.

No obstante, la Sala aclaró que su decisión no elimina las competencias de las municipalidades para regular horarios de funcionamiento o establecer restricciones a la venta de bebidas alcohólicas. Lo que exige es que dichas medidas cuenten con un sustento objetivo y cumplan con los criterios de razonabilidad previstos en el Decreto Legislativo N.° 1256 sobre eliminación de barreras burocráticas.

LEA TAMBIÉN: Indecopi pone “bajo la lupa” la trayectoria empresarial: ¿cuándo se cae en publicidad engañosa?

TE PUEDE INTERESAR

Chocaron tu auto en un estacionamiento: ¿quién asume los daños?
¿Puede una municipalidad prohibir shows en restaurantes? Lo que dijo Indecopi
Indecopi y un nuevo precedente: ¿interpretar siempre a favor de la libre empresa?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.