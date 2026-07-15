El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró carentes de razonabilidad diversas restricciones horarias impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para el funcionamiento de discotecas, salones de baile y establecimientos similares, así como para la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el Cercado de Lima y Lima Metropolitana.

Restricciones a discotecas y venta de bebidas alcohólicas no superaron test de razonabilidad de Indecopi (Imagen: Maurício Mascaro / Pexels)

La decisión, contenida en la Resolución N.° 0272-2026/SEL-INDECOPI, concluye que la comuna limeña no acreditó la existencia de una problemática concreta que justificara las limitaciones establecidas en las Ordenanzas N.° 235 y N.° 1568.

En el caso de la primera, la Sala determinó que no se explicó por qué era necesario restringir el horario de apertura de los centros de entretenimiento. Respecto de la segunda, señaló que tampoco se sustentaron objetivamente las restricciones a la venta y expendio de bebidas alcohólicas por razones de seguridad o tranquilidad pública.

En consecuencia, Indecopi declaró carentes de razonabilidad tres medidas: la limitación del horario de apertura de discotecas y establecimientos similares; la restricción de los horarios de venta de bebidas alcohólicas en el Cercado de Lima; y la aplicación de esas mismas limitaciones al resto de distritos de Lima Metropolitana.

No obstante, la Sala aclaró que su decisión no elimina las competencias de las municipalidades para regular horarios de funcionamiento o establecer restricciones a la venta de bebidas alcohólicas. Lo que exige es que dichas medidas cuenten con un sustento objetivo y cumplan con los criterios de razonabilidad previstos en el Decreto Legislativo N.° 1256 sobre eliminación de barreras burocráticas.