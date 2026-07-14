Trayectoria empresarial bajo la lupa: los límites para publicitar años de experiencia. | (Fuente: El Peruano)
Trayectoria empresarial bajo la lupa: los límites para publicitar años de experiencia. | (Fuente: El Peruano)
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Gerardo Rosales Diaz
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Los años de experiencia que una empresa destaca en su publicidad pueden convertirse en un elemento diferenciador frente a sus competidores, pero también en un foco de cuestionamientos si no reflejan con precisión su trayectoria.

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