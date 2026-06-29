Paraiso consideró que promocionaban determinados productos con características que no se correspondían con su composición real. (Fotos: Productos Paraiso)
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Sandra Reyes
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En el mercado de colchones, la competencia no solo se libra en precios o confort, sino también en los fueros del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Esta vez, Productos Paraiso del Perú llevó ante la autoridad a Negociaciones Gami y Fábrica de Colchones Kaori, acusándolas de presuntos actos de competencia desleal y publicidad engañosa. ¿Quién ganó este caso?

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