Productos Paraiso del Perú alegó que las empresas denunciadas inducían a error a los consumidores al promocionar colchones con sistema “Pocket”, pese a que realmente utilizarían tecnología “Bonnell”, obteniendo así una presunta ventaja competitiva. Por su parte, Negociaciones Gami y Fábrica de Colchones Kaori sostuvieron que se trató de un error en el embalaje externo y no de una estrategia deliberada. Así, el conflicto gira en torno a la veracidad de la información consignada en los productos.

La empresa denunciante también argumentó que esta situación habría generado una ventaja competitiva indebida frente a fabricantes que sí comercializan colchones con las características ofrecidas. ( Foto: Productos Paraíso)

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Origen del conflicto: Paraiso vs Gami y Kaori

El conflicto comenzó el 28 de agosto de 2025, cuando Productos Paraiso del Perú presentó una denuncia ante el Indecopi contra Negociaciones Gami y Fábrica de Colchones Kaori por presuntos actos de competencia desleal y publicidad engañosa en la comercialización de colchones. Según el expediente, Paraíso sostuvo que ambas empresas vendían modelos como “Gael”, “Axel”, “Aspol”, “Delta Plus” y “Sueños de Xiomara” utilizando en sus empaques la denominación “Pocket”, pese a que realmente emplearían un sistema de resortes tipo “Bonnell”.

La denunciante argumentó que dicha práctica inducía a error a los consumidores, pues el sistema “Pocket” suele asociarse a colchones de gama superior y mayor confort, mientras que “Bonnell” corresponde a una tecnología más tradicional. En esa línea, sostuvo que las denunciadas habrían obtenido una ventaja competitiva indebida al presentar sus productos como si pertenecieran a una categoría superior. Tras ello, el 10 de octubre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal admitió a trámite la denuncia e imputó formalmente a Gami y Kaori la presunta comisión de actos de engaño.

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Las inspecciones y pruebas que sustentaron el caso

Como parte del procedimiento, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal solicitó el 27 de octubre de 2025 una serie de diligencias de inspección para verificar la comercialización de los colchones observados. En respuesta, el 14 de noviembre de 2025, la Dirección de Fiscalización realizó visitas en distintos locales vinculados a Negociaciones Gami y Fábrica de Colchones Kaori, donde constató la existencia de modelos como “Gael”, “Axel”, “Aspol” y “Sueños de Xiomara” comercializados bajo empaques con la denominación “Pocket”.

Durante las diligencias, Indecopi también verificó que las etiquetas adheridas a varios de los colchones consignaban el uso de resortes “Bonnell”, lo que evidenciaba una contradicción con la información visible en el empaque exterior. Además, el expediente incorporó fotografías, facturas e informes técnicos presentados por Paraiso, los cuales apuntaban a que los productos promocionados como “Pocket” realmente utilizaban una tecnología distinta.

El caso escaló en febrero de 2026, cuando Paraíso presentó nuevas evidencias obtenidas en una tienda vinculada a la comercialización de los colchones, así como un video difundido en TikTok por la cuenta “rosyben_oficial”, donde se promocionaban productos Gami destacando supuestos sistemas “Pocket” y características premium. Para la denunciante, ello evidenciaba que la conducta cuestionada continuaba incluso durante el desarrollo del procedimiento administrativo.

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La defensa de Gami y Kaori

Frente a las acusaciones, Negociaciones Gami y Fábrica de Colchones Kaori rechazaron haber desarrollado una estrategia deliberada para engañar a los consumidores y sostuvieron que lo ocurrido respondió a un “error operativo” en el embalaje externo de los colchones. En sus descargos presentados entre noviembre de 2025 y enero de 2026, ambas compañías argumentaron que la palabra “Pocket” aparecía únicamente en las bolsas plásticas protectoras y no en las etiquetas cosidas al producto, las cuales —según afirmaron— sí consignaban correctamente el uso de resortes “Bonnell”.

Las empresas también señalaron que el consumidor promedio no suele distinguir entre tecnologías como “Pocket” y “Bonnell”, por lo que cuestionaron el valor de los informes técnicos presentados por Productos Paraiso del Perú, al considerar que eran pruebas privadas sin validación oficial. Además, afirmaron que sí cuentan con capacidad para fabricar colchones con sistema “Pocket” y atribuyeron la inclusión de esa palabra en los empaques a una confusión generada por el proveedor de las bolsas plásticas.

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La intervención de Indecopi y las medidas durante el proceso

Tras admitir a trámite la denuncia el 10 de octubre de 2025, el Indecopi inició una serie de actuaciones para verificar los hechos denunciados por Productos Paraiso del Perú. Como parte de ello, la Secretaría Técnica solicitó diligencias de inspección en locales vinculados a Negociaciones Gami y Fábrica de Colchones Kaori, donde se constató la comercialización de colchones observados en el procedimiento.

Posteriormente, el 5 de diciembre de 2025, la Comisión dictó una medida cautelar ordenando el cese preventivo e inmediato de la comercialización de los colchones “Gael”, “Axel”, “Aspol” y “Sueños de Xiomara” mientras sus empaques continuaran dando a entender que contaban con sistema de resortes “Pocket”, pese a que preliminarmente se advertía el uso de tecnología “Bonnell”.

Días después, Gami y Kaori solicitaron el levantamiento de la medida cautelar, alegando que corregirían los empaques y que ya trabajaban en nuevas bolsas rectificadas. Sin embargo, Indecopi rechazó el pedido y mantuvo vigente la restricción. Además, durante el procedimiento, la Comisión declaró improcedentes nuevos pedidos de inspección planteados tanto por la denunciante como por las empresas investigadas, al considerar que el expediente ya contaba con suficientes pruebas técnicas, documentales y comerciales para emitir un pronunciamiento.

¿Qué decidió finalmente Indecopi?

Finalmente, el 17 de marzo de 2026, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi declaró fundada en parte la denuncia presentada por Productos Paraiso del Perú y concluyó que Negociaciones Gami y Fábrica de Colchones Kaori incurrieron en actos de engaño al comercializar colchones con la afirmación “Pocket”, cuando en realidad utilizaban resortes tipo “Bonnell”.

Como parte de la resolución, Indecopi impuso multas diferenciadas según cada modelo comercializado. En el caso de Gami, las sanciones oscilaron entre 0.87 UIT y 5.26 UIT, mientras que para Kaori variaron entre 0.29 UIT y 1.75 UIT. Además, la Comisión ordenó el cese definitivo e inmediato de la comercialización de los colchones “Gael”, “Axel”, “Aspol” y “Sueños de Xiomara” mientras sus empaques continúen sugiriendo el uso de sistema “Pocket”.

La resolución también dispuso la inscripción de ambas empresas en el Registro de Infractores de Indecopi y ordenó que asuman el pago de costas y costos del procedimiento. No obstante, la Comisión declaró infundado el extremo relacionado con el modelo “Delta Plus”, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar la conducta denunciada respecto de ese producto. Asimismo, rechazó el pedido de publicación de avisos rectificatorios solicitado por Paraíso.

Gestión se comunicó con Productos Paraíso para conocer su posición sobre este caso ante Indecopi; sin embargo, no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.