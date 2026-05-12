Proveedores de vehículos alertaron sobre posibles fallos, por lo que se deberán revisar las unidades en cuestión para no afectar a usuarios. Foto: AAP / referencial
Proveedores de vehículos alertaron sobre posibles fallos, por lo que se deberán revisar las unidades en cuestión para no afectar a usuarios. Foto: AAP / referencial
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Redacción Gestión
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El Indecopi emitió cuatro alertas de seguridad sobre posibles fallas en vehículos de Toyota, RAM, Mitsubishi y Ford, y dispuso la revisión de estas unidades ante posibles accidentes, tras aviso de los proveedores.

A detalle, en Toyota son 14 unidades Lexus GS-F y RC-F, fabricados entre 2014 y 2019, por un posible defecto en la bomba de combustible que podría impedir el funcionamiento del motor o provocar su apagado en marcha.

Además, se evaluarán 43 autos RAM 1500 (2025-2026) por probables fallas en las luces de giro y freno del remolque,

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También se revisarán 87 vehículos Mitsubishi Xpander y Xpander Cross (2025), debido a un posible defecto en el respaldo de los asientos de la segunda fila, que podría incrementar el riesgo de lesiones en caso de frenadas bruscas o choques.

Autos deberán pasar por una revisión ante avisos de los proveedores de Ford, Toyota, Mitsubishi y RAM. Foto: difusión
Autos deberán pasar por una revisión ante avisos de los proveedores de Ford, Toyota, Mitsubishi y RAM. Foto: difusión

Finalmente, y sistemas de asistencia al conductor, lo que podría elevar el riesgo de accidentes.

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El Indecopi señaló a los usuarios que estos defectos en los productos pueden reportarse a través de la plataforma web de su Sistema de Alertas de Consumo.

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