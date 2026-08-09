El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, comentó el viernes que, si bien la actual legislación prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y autoridades locales, no prohíbe que estas autoridades postulen a otros cargos de elección popular.

Durante una conferencia desde Piura, Burneo explicó que la reforma aprobada en 2015 impidió la reelección de alcaldes y gobernadores regionales; sin embargo, no estableció restricciones para que dichas autoridades puedan postular posteriormente como regidores, consejeros regionales, alcaldes provinciales o gobernadores.

“Nosotros cumplimos con la prohibición para alcaldes locales y regionales; pero, el legislador que hizo esa norma de la prohibición, dejó algunas puertas y no estableció prohibiciones para los alcaldes puedan participar tras dejar ese ejercicio. Lo que vemos es que ciertos alcaldes participan como primer regidor, primer consejero, alcalde provincial, y regional. Eso no pasa en todo el Perú”, precisó.

En ese sentido, precisó que el JNE se limita a aplicar el marco normativo vigente y no puede imponer restricciones que no hayan sido previstas por el legislador. “Está prohibida la reelección, pero no está prohibido que un alcalde pueda postular a otro cargo. Nosotros no podemos establecer reglas que el legislador no ha previsto”, explicó Burneo.

Presentará propuestas legislativas

El titular del organismo electoral señaló que este escenario evidencia la necesidad de impulsar una discusión amplia sobre las normas electorales y anunció que el JNE presentará propuestas legislativas orientadas a fortalecer el sistema.

Asimismo, indicó que la realidad del país debe ser tomada en cuenta en ese debate, ya que en diversas localidades existe dificultad para encontrar candidatos y, en algunos distritos, solo se presenta una lista para las elecciones municipales.

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¿Reelección encubierta?

Consultado por los casos de autoridades que buscan mantenerse en funciones mediante nuevas candidaturas, Burneo señaló que actualmente existen alrededor de 60 autoridades que participan bajo los mecanismos permitidos por la legislación vigente.

Finalmente, remarcó que corresponderá a los ciudadanos decidir con su voto si respaldan o no estas candidaturas, para lo cual el JNE continuará fortaleciendo las herramientas de información electoral dirigidas a la población.