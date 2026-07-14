La liquidación de Doe Run Perú, uno de los procesos concursales más extensos del país, vuelve a cambiar de responsable. En detalle, la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) revocó la designación de Alva Legal Asesoría Empresarial SAC como liquidadora de la empresa. ¿A quién se nombró?

La Sala nombró en su reemplazo a Marco Eusebio Chávez Magán . La decisión respondió al recurso de apelación presentado por el nuevo liquidador, el cual fue acogido por el Tribunal.

Según la resolución, durante la evaluación de los postulantes se tomaron en cuenta registros que ya no se encontraban vigentes para comparar la experiencia y el número de procedimientos asumidos por los candidatos, por lo que el Tribunal dispuso una nueva designación.

Desde 2012, la liquidación de Doe Run Perú ha pasado por ocho liquidadores, en un proceso marcado por renuncias, apelaciones y sucesivos cambios de administración. Foto: Andina

Doe Run suma ocho responsables en 14 años

Con este cambio, la liquidación de Doe Run Perú acumula ocho responsables desde que el proceso se inició en 2012 . Antes de la designación de Chávez Magán estuvieron a cargo Right Business, Profit Consultoría e Inversiones, Dirección Integral y Gestión de Empresas (Dirige), Carrizales Infraestructura & Servicios Públicos, Alta Sierra, Consultores A-1 y Alva Legal.

Durante más de 14 años, el proceso ha estado marcado por renuncias, pérdida de registros, apelaciones y sucesivos reemplazos de liquidadores . Asimismo, las gestiones de Alta Sierra y Consultores A-1 fueron objeto de procedimientos administrativos ante el Indecopi.

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Los constantes cambios en la administración del proceso han prolongado una liquidación considerada entre las más complejas del sistema concursal peruano y han incidido en la continuidad de su conducción.

El nuevo liquidador asumirá la etapa final del proceso, que aún tiene pendiente la recuperación de un fideicomiso de aproximadamente US$ 19.4 millones para su distribución entre los acreedores. Foto: Andina

¿Qué pasa en esta nueva etapa?

Con la resolución del Tribunal del Indecopi, Marco Eusebio Chávez Magán asumirá la conducción de la etapa final de la liquidación. Entre sus funciones estarán la elaboración de un plan de trabajo, la preservación de los activos de la empresa y la continuación de las acciones necesarias para la liquidación y posterior distribución de los recursos entre los acreedores, conforme a la Ley General del Sistema Concursal.

La designación se produce en un momento en que aún está pendiente la recuperación de uno de los principales activos remanentes del proceso: un fideicomiso de aproximadamente US$ 19.4 millones, cuyos recursos deberán incorporarse al patrimonio en liquidación para su distribución entre los acreedores de acuerdo con la normativa vigente.

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