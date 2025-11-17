La Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió designar a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nueva entidad liquidadora de Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación, tras evaluar las propuestas recibidas a través de la Bolsa de Liquidaciones.

Dicha decisión marca un nuevo capítulo en el extenso proceso concursal iniciado en 2010, luego de que la compañía, acusada de graves pasivos ambientales en La Oroya, entrara en insolvencia. La designación se dio en aplicación del artículo 97.4 de la Ley General del Sistema Concursal, luego de que las entidades Consultores A-1 S.A.C. y Consultoría A S.A.C. fueran descartadas por carecer de registro vigente.

El liquidador designado deberá realizar todos los actos tendientes a la realización (venta) de activos, emitir el informe final de liquidación y presentar la solicitud de declaración judicial de quiebra, sin necesidad de un nuevo convenio de liquidación, salvo que la Junta de Acreedores disponga lo contrario.

Previo a esas acciones, Créditos Laborales, identificado como vicepresidente de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, presentó una objeción contra la postulación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidador, alegando un presunto conflicto de interés por supuestos vínculos con otros acreedores como Doe Run Cayman, Depósitos Químicos Mineros S.A. y AYS S.A.C. en Liquidación.

No obstante, la Comisión de Procedimientos Concursales desestimó estos cuestionamientos al considerar que no se encontraban dentro del marco aplicable a una designación de oficio, tal como establece la Directiva N.º 003-2003/CCO-INDECOPI.

Acreedores laborales de Doe Run rechazan designación de nuevo liquidador

En agosto pasado, los acreedores laborales de Doe Run Perú SRL en liquidación presentaron una carta ante la Presidencia del Consejo de Ministros expresando su rechazo a la designación de Alva Legal Asesoría Empresarial SAC como liquidadora de la minera.

Cabe recordar que, tras la salida de Consultores A1 como liquidador de DRP, se acordó que el Indecopi abra un proceso en la Bolsa de Liquidaciones para encontrar a una nueva entidad que asuma dicho rol.

Según el documento de los trabajadores, Alva Legal Asesoría Empresarial SAC mantiene un vínculo laboral con AYS SAC, acreedor reconocido de Doe Run Perú y, por ende, con derecho a voto, lo que la convertiría en “juez y parte” de asumir el rol de liquidador.

Sonia Alva Rodríguez, representante legal de esta firma, ha sido funcionaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales y de la Sala Concursal de Indecopi, denuncian los acreedores, lo que extiende los cuestionamientos.