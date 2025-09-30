“Esto representa un crecimiento de aproximadamente 12% respecto al 2024, con un incremento de 15% en nuestras exportaciones, que hoy significan alrededor del 60% de nuestras ventas”, contó en conversación con Gestión Umberto Calderón, CEO y cofundador de la firma.

En la última década, la empresa ha mantenido una tasa de crecimiento anual compuesta de entre 13% y 14% , lo que le ha permitido consolidar una presencia comercial activa en cerca de 40 países. De hecho, uno de los motores de este desempeño ha sido la línea Atrevia, enfocada en antiparasitarios para mascotas, lo que representa un 22% de la facturación total, registrada en 14 mercados.

En Perú, el sector de productos veterinarios alcanzó los US$ 260 millones en 2024, compuesta por 60% avicultura, 10% ganadería y 20% animales de compañía.

De esta manera, Agrovet Market concentra 20% de participación en ganadería y 16% en animales de compañía, lo que evidencia un amplio potencial de crecimiento en este último segmento, que, de hecho, representa la mitad de las ventas de la firma.

Nuevas líneas de negocio

El crecimiento de Agrovet Market se apoya en una estrategia de inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) . En la actualidad, destina entre el 6% y 7% de sus ventas anuales a este rubro , porcentaje que subirá a 8% en los próximos años, “comparable al nivel de grandes farmacéuticas internacionales”, explicó Calderón.

La compañía construirá un nuevo centro de investigación donde más de 50 profesionales trabajarán en soluciones diferenciadas para el segmento de animales de compañía. El foco estará en antiparasitarios, que concentran el 50% del mercado farmacéutico en mascotas, y en suplementos nutricionales especializados, un nicho en crecimiento a nivel mundial.

“De hecho, vamos a entrar también con más fuerza al mercado de suplementos nutricionales especializados, que también es un mercado que está creciendo a nivel mundial. Y quién sabe, más adelante, ver el tema de alimentos para mascotas, al que ya hemos ingresado, pero con oferta de productos importados, que obviamente es bastante más grande que el de fármacos”, adelantó Umberto Calderón.

Expansión nacional y nueva planta en Lurín

Con el fin de respaldar su estrategia de crecimiento, Agrovet Market avanza en un plan de ampliación de infraestructura. En enero del 2026 iniciará la construcción de una nueva planta en Lurín, en un terreno de 16,800 m², que reemplazará el proyecto inicialmente previsto en Huachipa.

La instalación permitirá, además de incrementar la capacidad productiva, cumplir con los estándares regulatorios internacionales que exige el acceso a mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa .

“Estamos enfocados en el enfoque antiparasitario, que es la mitad del mercado de fármacos. Queremos tener una cuota del 50% en el mediano plazo. Ahora estamos más o menos con todos nuestros antiparasitarios alrededor del 20% del mercado”, sostuvo el CEO.

El financiamiento de estos proyectos provendrá de la reinversión de utilidades y financiamiento bancario, descartando, por el momento, la entrada de inversionistas externos. A futuro, Calderón no descarta el uso de instrumentos como la emisión de bonos corporativos para respaldar su expansión.

Atrevia, la línea estrella de antiparasitarios de Agrovet Market, ya representa el 22% de su facturación y está registrada en 14 países. Foto: Instagram.

Internacionalización: foco en América Latina y mercados desarrollados

Calderón explicó que la internacionalización ha sido parte del ADN de Agrovet Market desde sus inicios. Hoy, sus productos se exportan a 40 países, siendo México y Colombia los mercados más atendidos.

La empresa busca consolidar su presencia en la región con la apertura de oficinas propias en mercados clave, además de ingresar a Chile, Argentina y Brasil. Este último, ciertamente, representa la mitad del mercado latinoamericano de salud animal, por lo que su consolidación será estratégica.

En paralelo, la nueva planta en Lurín ha sido diseñada con estándares europeos, lo que facilitará el acceso a mercados altamente regulados. “El objetivo de la compañía es ser la empresa latinoamericana más importante en el sector de salud animal, con presencia sólida en Estados Unidos y Europa”, sostuvo el CEO.

Clúster peruano de salud animal

Calderón resaltó que el liderazgo de la firma también ha contribuido a posicionar al Perú como un exportador relevante en medicamentos veterinarios. “Cuando empezamos, en el 2002, el país no figuraba en este rubro. Hoy, el Perú exporta entre US$52 y US$55 millones anuales en productos veterinarios, y nosotros representamos el 40% de esas ventas“, sentenció.

Además, el CEO resaltó a Agrovet Market como principal exportador de medicamentos en general del país, no solo en la categoría veterinaria. “Lo que se está desarrollando con esta industria es importante y va a seguir creciendo porque, como ves, la gente siempre va a tener más mascotas o la gente siempre va a necesitar más alimento de origen animal. Es un segmento que no para de crecer”, puntualizó.