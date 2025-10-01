Carlos Navarro, gerente general y cofundador de HeyVet, destacó que en sus primeros nueve meses de operación la veterinaria ha incrementado su base de clientes en 30% mensual y su facturación en 20% mes a mes. “Hace un par de meses superamos las 1,000 membresías activas”, señaló a Gestión.

Y es la demanda de servicios para la salud de las mascotas ha llevado a la compañía a reforzar su apuesta por la atención preventiva en sus clínicas. Como parte de esa estrategia, la veterinaria alista la puesta en marcha de una nueva sede. “Hoy operamos una clínica veterinaria en Miraflores y el mes pasado abrimos nuestra segunda sede en Surco. Actualmente está en marcha blanca, pero en octubre contará con todos los servicios implementados”, adelantó.

En detalle, la inversión para esta segunda clínica, financiada con recursos propios y de inversionistas, se destinó a infraestructura y personal.

“Nuestra segunda sede en Surco cuenta con una infraestructura similar, pero el objetivo es que funcione como un centro clínico integral (como el de Miraflores). Allí no solo se reforzará la medicina preventiva, sino que también se brindará atención en especialidades como traumatología, dermatología, oncología, entre otras, a cargo de nuestros especialistas que rotan entre las sedes”, explicó.

Veterinaria Hey Vet planea alcanzar seis sedes en 2026

Actualmente, la clínica tiene cuatro niveles de atención: remota (teleconsultas o aplicativo que acompaña al cliente), a domicilio, primaria y de rutina (en clínicas satélites), además de servicios de mediana y alta complejidad (hubs).

“Nuestro enfoque está en la salud preventiva (atención primaria y los servicios de rutina) y buscamos atender la mayor cantidad posible de mascotas sanas. La mayoría de nuestras visitas corresponden a chequeos anuales o primeras consultas. El objetivo es diseñar para cada mascota un plan de salud integral”, explicó.

De cara a su plan de expansión, Hey Vet proyecta abrir una tercera sede en la capital en el primer trimestre de 2026 y cerrar ese año con al menos seis locales en operación. Además, su estrategia contempla no solo crecer en Lima, sino también en provincias, con clínicas satélites más pequeñas orientadas a la atención primaria.

“Se trataría de sedes ambulatorias para servicios básicos de cuidado primario, mientras que las sedes más grandes en la capital funcionarían como centros de referencia”, adelantó.

Salud vs. alimentos: ¿en qué gastan más los dueños de mascotas?

A nivel gasto, las familias todavía destinan más dinero a la alimentación de sus mascotas (60%) que a su cuidado en salud (40%). No obstante, la tendencia hacia una mayor la profesionalización del sector y el proceso de “humanización” de las mascotas por las nuevas generaciones impulsaría los servicios de salud para mascotas.

“Existe un potencial en el gasto de salud para mascotas, impulsado por el enfoque preventivo. Nuestro objetivo es mantener a las mascotas sanas y, en caso de detectar algún hallazgo, atenderlo de inmediato antes de que se convierta en una complicación. Hoy los tutores muestran mayor conciencia preventiva y buscan que sus mascotas tengan una mejor calidad de vida”, señaló.

Con este contexto, HeyVet espera cerrar 2025 con 1,500 membresías, apalancado en la expansión de sus sedes y en la consolidación de sus servicios preventivos. “Nuestro foco está en ampliar la cartera de miembros y atender a la mayor cantidad posible de mascotas sanas. La meta es que, al menos, el 30% de los pacientes cuente con una membresía”, indicó.

DATOS CLAVES.

Tendencias. La tendencia que está empezando a surgir en salud para mascotas son clínicas integrales que ofrezcan una experiencia distinta del usuario basado en medicina preventiva, además de la telemedicina recogida en pandemia.

Mercado. El mercado de la salud de mascotas está en expansión, tanto a nivel global como en el Perú, donde crece a un ritmo de 8% anual.