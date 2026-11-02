Alicorp concretó la adquisición de las operaciones de Flora Food en siete países de América Latina, entre ellas, la filial peruana vinculada a marcas como La Danesa. La transacción representa un valor de empresa aproximado de US$150.5 millones por el 100% de las acciones.

La operación se ejecutó a través de Alicorp Holdco España S.L.U., subsidiaria que adquirió directamente Falcon TopCo S.A. e, indirectamente, otras sociedades vinculadas a Flora Food en Guatemala, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Chile .

¿Qué operaciones incorpora Alicorp con esta adquisición?

La compañía informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que la transacción comprende las operaciones de Flora Food en los siete países mencionados, así como sus relaciones de distribución y comercialización en alrededor de 30 territorios de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

Entre las sociedades adquiridas indirectamente figuran Flora Food Guatemala S.A., Flora Food Panama S. de R.L., Flora Food Dominican Republic S.R.L., C.I. Flora Food Colombia S.A.S., Flora Food Ecuador Cia. Ltda., Flora Food Peru S.A.C. y Flora Food Chile SpA. También se encuentra Falcon HoldCo S.A.

Flora Food Group cuenta con operaciones en distintos países de América Latina a través de sus filiales.

La operación había sido anunciada por Alicorp en marzo de 2026, cuando la compañía comunicó la firma de un acuerdo para la potencial adquisición del 100% de las acciones de las empresas de Flora Food en estos mercados. En ese momento, el cierre todavía estaba sujeto a condiciones precedentes y autorizaciones regulatorias en algunos países involucrados.

Con la comunicación del 2 de noviembre, Alicorp informó que su subsidiaria ya había concretado la adquisición.

¿Cuál es el valor de la operación y qué relación tiene con el financiamiento de Alicorp?

El valor de empresa de la transacción asciende aproximadamente a US$150.5 millones por el 100% de las acciones, sujeto a los ajustes habituales para este tipo de operaciones.

Como antecedente, el 28 de octubre de 2026, Gestión informó que Alicorp Holdco España S.L.U. recibió un desembolso de US$35 millones, correspondiente al financiamiento sindicado de hasta US$480 millones que Alicorp suscribió en setiembre para la compañía y sus subsidiarias en Colombia, Ecuador y España.

El desembolso fue reportado ante la SMV el 27 de octubre. Sin embargo, la comunicación no precisó el destino de los recursos, por lo que no es posible establecer si estuvo vinculado con la compra de Flora Food.