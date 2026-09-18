Alicorp comenzó a recibir los recursos correspondientes al financiamiento sindicado por hasta US$480 millones anunciado a inicios de septiembre. El primer desembolso reportado corresponde a Alicorp Colombia S.A.S., que recibió recursos bajo el contrato de préstamo en dólares y moneda local.

El movimiento se produce en un contexto de expansión de Alicorp en Colombia. Desde agosto, la compañía asumió directamente la operación del negocio de cuidado del hogar adquirido a Unilever por más de US$158 millones, una operación que incorporó entre ocho y 10 marcas al portafolio, según informó Gestión.

¿Cuánto recibió Alicorp Colombia?

De acuerdo con el Hecho de Importancia comunicado el 17 de septiembre, Alicorp Colombia recibió US$65 millones bajo el contrato de préstamo. A este monto se sumó un segundo desembolso de COP 188,648.4 millones, en moneda colombiana.

El documento presentado ante la SMV no precisa el destino específico de estos recursos, por lo que no permite establecer que los desembolsos hayan sido utilizados para financiar la adquisición del negocio de Unilever.

Alicorp presenta nuevas marcas mientras amplía su presencia en categorías de consumo masivo. (Foto: composición/Alicorp)

¿Qué contempla el financiamiento de hasta US$480 millones?

El acuerdo contempla una línea comprometida de hasta US$230 millones para Alicorp, con un plazo inicial de tres años, y US$250 millones en préstamos de mediano plazo, con vencimiento a cinco años, para Alicorp Colombia, Alicorp Ecuador y Alicorp Holdco España.

Uno de los tramos puede ser desembolsado en pesos colombianos para Alicorp Colombia. BBVA, Citi, JPMorgan Chase y Santander participaron como Joint Lead Arrangers y Joint Bookrunners.

El nuevo financiamiento también contempla la cancelación de una línea comprometida de hasta US$120 millones que Alicorp había comunicado en agosto de 2024, efectiva desde el 8 de septiembre de 2026.

La nueva estructura financiera se conoce después de la expansión de Alicorp en Colombia con la compra del negocio de cuidado del hogar de Unilever. Según informó Gestión, la operación comprendió la planta de Palmira, activos, entre ocho y 10 marcas —como FAB, 3D, Aromatel, Coco Varela, Lavomatic y Vel Rosita— y cerca de 200 trabajadores.