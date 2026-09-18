Lima será sede los próximos 23 y 24 de septiembre del Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción de World Compliance Association (WCA). El encuentro reunirá a más de 500 profesionales de más de 20 países en la Cámara de Comercio de Lima y coincide con el décimo aniversario de la asociación, presente en más de 18 países.

Iván Martínez, vicepresidente de WCA Internacional, destaca que la elección de Perú refleja también la evolución que ha observado en el país durante la última década. En entrevista con Gestión, señala que el número de profesionales vinculados al compliance pasó de alrededor de un centenar a más de 10,000 , mientras que la inteligencia artificial abre un nuevo campo para la profesión.

- ¿Por qué Lima fue elegida como sede de este Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la corrupción?

Es un motivo de celebración para Perú. Desde el área internacional de World Compliance en España se recibieron candidaturas de diferentes países para organizar este primer evento, coincidiendo con el décimo aniversario, y se decidió que Lima-Perú era la sede ideal.

He visto cómo, pese a todos los retos que ha enfrentado Perú en estos diez años, la sociedad, las empresas e incluso el gobierno han cambiado su perspectiva frente a la lucha contra la corrupción. Hace diez años nos miraban como a locos. Ahora esto empieza a permear y se empieza a ver que la lucha contra la corrupción puede generar grandes oportunidades de desarrollo económico y social.

- ¿De cuánto ha sido el crecimiento en el número de profesionales que trabajan en compliance en Perú? ¿De qué magnitud estamos hablando?

Ha cambiado de forma dramática. Hace diez años hablaba de la posición del compliance officer en Perú y nadie sabía prácticamente lo que era. Salvo algunas multinacionales, especialmente de origen estadounidense, era una función totalmente desconocida para empresas pequeñas, medianas y grandes.

En diez años estábamos hablando de que apenas llegaba al centenar el número de profesionales que se dedicaba a esto en Perú. Al día de hoy, estimamos que ya son más de 10,000 profesionales en Perú dedicados como compliance officers, oficiales de cumplimiento, oficiales de ética o similares. El crecimiento es exponencial y la tendencia se consolida al alza.

- ¿Cuánto podrían llegar a ganar un profesional de compliance?

Hace diez años hablaba de que esta sería una profesión muy demandada y ahora voy a intentar hacer esa predicción nuevamente. En un periodo de tres a cinco años, la nueva profesión que va a inundar el mercado son los oficiales de inteligencia artificial, los AI Officers, con retribuciones que se estiman para Perú entre S/30,000 y S/45,000 mensuales .

- ¿Qué está haciendo que las empresas vean cada vez más el compliance como una inversión y no solo como una función de control?

Se han conseguido varios efectos. Por un lado, conseguimos que los programas anticorrupción certificados bajo ISO 37001 se consideraran como un criterio importante a la hora de puntuar en licitación. Eso es un gran motivador. También cada vez más grandes organizaciones buscan socios confiables y exigen que sus proveedores no les traigan problemas. Buscan que estén certificados sus programas anticorrupción por normas como ISO 37001 o ISO 37301.

Así, más allá de las exigencias legales o de los modelos de prevención de delitos, el propio mercado hace que las empresas busquen socios confiables. También la contratación pública exige trabajar con proveedores confiables.

En muchos ámbitos, trabajar de forma ética o invertir en ética e integridad incide positivamente en los resultados del negocio. Si somos capaces de aunar el interés por la ética y el interés empresarial, podremos mejorar los resultados en ética, cumplimiento y prevención de la corrupción.

Los retos pendientes

- Desde tu experiencia internacional, ¿cuáles crees que sean las debilidades más latentes que observas en estos sistemas de integridad?

Hemos dado buenos pasos en certificaciones y programas de integridad, pero creo que organizaciones del Estado como Inacal deberían poner más fuerza sobre las certificadoras internacionales que operan en el país. Es importante separar a las empresas que hacen un esfuerzo real por reducir la corrupción de aquellas que simplemente se han comprado un sticker.

También tenemos que mejorar el control sobre las campañas de financiación política y la gestión de conflictos de intereses. Y tenemos que crear un mecanismo real en Perú para proteger a los denunciantes, de manera que quienes conocen casos de corrupción se sientan protegidos e incluso premiados, como ocurre en Estados Unidos.

- ¿Qué consecuencias económicas tiene para una empresa no contar con un adecuado sistema de compliance, más allá de una eventual multa?

Trabajo en prevención, evaluación y remediación. Me toca trabajar con empresas que se consideraban indestructibles, con más de 20,000 empleados, a las que les salta un caso de corrupción y reciben una sanción de organismos internacionales. El suelo les desaparece en semanas: pasan de considerarse todopoderosas a prácticamente desaparecer .

Hay firmas estadounidenses y europeas que renuncian a trabajar en algunos países de Latinoamérica, incluido Perú, porque consideran que existe tanto riesgo de corrupción que no van a asumirlo. Cada vez es más importante para los grandes operadores internacionales tener socios confiables. Por eso el cumplimiento no es solo un mecanismo de prevención, también puede ser un impulsor del negocio.

El compliance ha ganado espacio en las empresas como una herramienta para prevenir riesgos y fortalecer la gestión. Foto: Gemini-referencial.

Tengo la esperanza de que Perú entre en un periodo de estabilidad y que cada vez más firmas internacionales busquen socios locales. Uno de los criterios para establecer esas alianzas será contar con empresas peruanas que demuestren ser éticas e íntegras.

- ¿Cuánto mueve actualmente el mercado del compliance a nivel internacional y qué dimensión tiene ya en América Latina? ¿Cuánto una empresa está dispuesta a invertir en cumplimiento?

Los profesionales del cumplimiento siempre pensamos que es poco. El dato promedio en la gran empresa oscila entre 0.5% de las ventas que se invierte en cumplimiento, prevención y control interno. En las pymes, ese dato oscila entre 0.2% y 1%, dependiendo del tipo de empresa y del sector. Cuanto más próxima esté una empresa a sectores regulados, como banca, seguros, tecnología o telecomunicaciones, más invierte en cumplimiento.

El dato promedio es aproximadamente 0.5% de las ventas anuales, considerando no solo compliance, sino cumplimiento, control interno y prevención.

- ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en la función de compliance y qué nuevos roles está generando?

Estamos en un momento muy interesante por la irrupción de la inteligencia artificial. Por ejemplo, antes un banco tenía muchas personas para revisar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos. Hoy existen herramientas de inteligencia artificial que hacen eso de manera autónoma, con mayor precisión y rapidez en los análisis.

La profesión del compliance va a enfrentarse al reto de las nuevas tecnologías y la IA, pero esto también abre oportunidades. Uno de los roles que será más demandado será precisamente el responsable de control y supervisión del desempeño de la inteligencia artificial: el AI Officer. Esto va a afectar operaciones como el manejo de clientes, producción, entregas, dinero y planilla.

Los nuevos riesgos

- Mencionas cambios de hace 10 años hasta hoy, pero también hay una mirada hacia adelante. ¿Cuáles crees que sean, más allá de la tecnología, los grandes riesgos que tendrá que enfrentar el compliance officer en los próximos años?

Perú tiene tres grandes retos. El primero es el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. El segundo es la corrupción . No podemos pensar que esto ya es pasado. Simplemente hemos puesto las primeras piedras en un camino mucho más largo para enfrentar uno de los grandes problemas del país. Y el tercero es el desarrollo sostenible . Perú es un país de dos velocidades: por un lado hablamos de inteligencia artificial y robótica y, al mismo tiempo, una gran parte de la población no tiene acceso a salud y agua potable.

Tenemos que mejorar educación, sanidad, acceso a alimentos, salud y derechos básicos, porque eso mejora las oportunidades económicas para todos. Mientras un peruano promedio tiene un consumo promedio anual de unos US$3,400 o US$3,500, un español tiene US$16,000 anuales promedio de consumo.

Hay que convencer a las empresas de que invertir en desarrollo sostenible es invertir en sus propios negocios . Además, la ciberseguridad y las ciberamenazas son otro de los pilares que debería estar sobre la mesa de cualquier compliance officer .

- ¿El profesional de compliance del futuro tendrá que ser necesariamente especialista en tecnología, datos y sostenibilidad?

Para mí sí, sin duda. El futuro de la profesión del compliance officer pasa por ser una “navaja suiza”. El responsable de cumplimiento tiene que tener una visión integral de las amenazas y riesgos que pueden afectar la sostenibilidad y la vida de la organización.

La formación y la evolución constante son cada vez más importantes. En el Congreso Mundial tendremos una doble sesión: congreso y talleres para que los profesionales puedan especializarse, ampliar conocimientos y adquirir esa visión 360 que cada vez es más importante.

Perú frente a la región

- ¿Dónde se ubica Perú en Latinoamérica en materia de certificación de programas anticorrupción?

En términos de programas anticorrupción y certificación de programas anticorrupción, Perú es el país de Latinoamérica con mayor número de empresas certificadas de la región , con una diferencia bastante grande.

No recuerdo el número exacto, pero hablamos de más de 2,000 empresas certificadas . Esto viene muy impulsado por el hecho de que en las licitaciones públicas se puntuase la certificación de los programas anticorrupción.

Pero, sea por el motivo que sea, Perú es el país líder de la región en certificación de programas anticorrupción. Sé que a veces cuento esto y provoca cierta sonrisa viendo los problemas de corrupción que todavía persisten, pero estas son las primeras piedras de un camino muy largo.

- Si una empresa peruana todavía considera el compliance como un costo y no como una inversión, ¿qué le dirías?

Lo primero es entender qué es el compliance. No es solo prevenir una sanción. Tiene que ver con cuáles son las amenazas y los riesgos que pueden terminar con la vida de una organización, a veces en semanas.

Y no solo hablamos de corrupción. El compliance está migrando hacia la capacidad de entender las amenazas integrales que pueden afectar a una organización y protegerla de ellas. Cada vez más, el compliance tiende a ser ese socio que asegura el valor de la organización a mediano y largo plazo. Por un lado parece que siempre se habla de ventas, pero alguien tiene que sostener el valor de la organización frente a las amenazas de diversa índole. Ese responsable es, sin duda, el compliance.