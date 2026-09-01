Lima será el escenario los días 23 y 24 de septiembre del Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción de World Compliance Association, un encuentro que marca un punto de inflexión para la comunidad internacional del cumplimiento normativo y que coincide con el décimo aniversario de la principal asociación en el ámbito del cumplimiento normativo en habla hispana.

La capital peruana reunirá a más de 500 profesionales de más de 20 países en un foro que aspira a convertirse en referencia global en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. El encuentro tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Lima, que durante dos jornadas se convertirá en un punto de reunión para responsables de cumplimiento, directivos, expertos internacionales y representantes institucionales.

Alba Lema, presidenta internacional de la World Compliance Association, junto con la dirección del capítulo Perú, encabezada por Mónica Huertas, además de representantes de la Cámara de Comercio de Lima, estarán a cargo de iniciar la jornada.

“Es una auténtica satisfacción poder celebrar nuestro décimo aniversario en Lima, lo que refleja la importancia y la dimensión verdaderamente internacional que ha alcanzado la WCA. Este Congreso será un espacio único para compartir conocimientos, experiencias y reforzar la colaboración entre todos nuestros capítulos. Diez años después, renovamos nuestro compromiso con el compliance, la transparencia, la cultura global de integridad y la lucha contra la corrupción”, mencionó Alba Lema.

La agenda

A lo largo del programa se abordarán algunos de los grandes retos actuales del sector. Entre ellos, el papel de las ciencias conductuales en la promoción de la integridad, con la intervención de Frédéric Boehm, analista en la Dirección de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quien aportará la visión de los organismos multilaterales en la construcción de culturas éticas.

También se tratarán las nuevas tendencias en prevención del blanqueo de capitales, con la participación de Isabel Vecchio, presidenta de GAFILAT; el análisis de la contratación pública en Latinoamérica, con la intervención de Helena Fonseca, especialista del Programa de Compras Públicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como un panel que tratará la información detrás de la inteligencia de riesgos en el que participarán, entre otros, Sebastian Hasenauer, Country Manager Región Andina en CIAL Dun & Bradstreet.

El programa contará además con la presencia del sector privado y de expertos en cumplimiento corporativo. Luis Soria, Compliance Project Lead en Amazon, reflexionará sobre la evolución del rol del compliance officer y la necesidad de alejarlo de enfoques puramente sancionadores. En esa misma línea, Teresa Tovar, socia líder del área de Compliance de Echecopar, analizará el papel del directorio en las investigaciones internas y la gobernanza corporativa. Además, Luis Plaza, Compliance Officer en Europa Norte para Microsoft, pondrá sobre la mesa un análisis de las diferencias en compliance entre los mercados emergentes y los desarrollados.

En materia de sostenibilidad y estándares internacionales, el congreso contará con la participación de Cristina Ritter, responsable de gobernanza y anticorrupción en el Pacto Global de las Naciones Unidas, que presentará los principios del nuevo estándar de integridad empresarial de Naciones Unidas; e Iván Martínez, vicepresidente Internacional y cofundador de World Compliance Association, quien tratará el futuro del compliance y la sostenibilidad con una conferencia magistral sobre ISO 53001. En adición Nancy Yong, socia en PwC Perú nos mostrará datos importantes de la última Encuesta Global de CEO 2026 de PwC.

La Inteligencia Artificial estará presente en el congreso, con la participación de Luis Soler, CEO de ComplianZen, con una conferencia centrada en los agentes de la IA aplicados al compliance. O de Arnulfo Espinosa, ISACA Hall of Fame Member, quien tratará los riesgos de cumplimiento por fallos en ciberseguridad y cómo han de reaccionar las organizaciones ante incidentes de datos.

Finalmente, se presentará un panel periodístico que comentarán sobre los desafíos del papel del periodismo y las estrategias del combate contra la corrupción. Entre los participantes estarán los representantes del Grupo El Comercio, junto con un panel de periodistas internacionales.

Además de las sesiones plenarias y paneles internacionales, el programa incluirá talleres prácticos sobre ciberseguridad, protección de datos, canales de denuncia, gestión de riesgos y liderazgo en compliance, junto con espacios de networking y un cóctel de aniversario que reunirá a ponentes, patrocinadores y representantes de los capítulos internacionales.

Los asistentes podrán acudir presencial o virtual a través de una rigurosa retransmisión en streaming.

Sobre la World Compliance Association

World Compliance Association es una organización internacional sin fines de lucro, compuesta por profesionales y entidades del ámbito del cumplimiento normativo, la prevención del blanqueo de capitales, la ética empresarial y la integridad institucional.

Su objetivo es fomentar una cultura de cumplimiento y buenas prácticas tanto en el sector público como privado.

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