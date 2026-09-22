El candidato del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, es uno de los 13 postulantes que participan este lunes en la primera jornada del debate para la alcaldía de Lima.

¿Cuáles son sus principales propuestas para la gestión municipal del periodo 2027-2030?

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Propuestas en el radar

Durante el bloque Visión de la ciudad, Belmont sostuvo que “Lima es un desastre”: “Hace 30 años nosotros dejamos un plan metropolitano que ya tenía obras que se dejaron en el aire [...]”.

Aseguró, en ese sentido, que construiría “patria, a buscar la unión de los peruanos”, porque, según indicó, persiste la falta de diálogo entre el Estado, el Gobierno central y los gobiernos municipales.

También lanzó una acotación a propósito de un enunciado de otro candidato: “Hay jóvenes a los que se les ha envejecido el espíritu y viejos que tienen el alma siempre positiva”.

Enfocado en la Dimensión social y territorial ambiental, en el segundo bloque, el candidato subrayó que “hay un hombre que sale a trabajar y nunca llega a su casa”. “Es inhumano”, calificó. Se refirió así a la inseguridad ciudadana.

Se refirió así a la inseguridad ciudadana, aunque no dio detalles sobre acciones concretas. “En este debate estoy recogiendo las mejores ideas de todos ustedes [los candidatos], pero lo que puedo aportar para el futuro es lo que yo ya hice [...]”, remarcó. Así recordó algunas de las obras realizadas en el pasado. Cabe recordar que Belmont ya fue alcalde de Lima Metropolitana entre enero de 1990 y 31 de diciembre de 1995.

Pregunta ciudadana: violencia contra las mujeres

En otro momento, la candidata respondió a la pregunta ciudadana. La interrogante fue: “Ante la persistencia de la violencia y acoso contra las mujeres, qué acciones impulsará desde la Municipalidad de Lima Metropolitan para garantizar a una vida libre de violencia [...]”.

Belmont no respondió directamente a la consulta y más bien retomó sus propuestas sobre inseguridad ciudadana. Señaló que apuntaría a una “Policía del barrio”: “El policía tiene que estar dentro del barrio donde vive para que la gente lo conozca. Además, vamos a hacer más losas deportivas, más canchas, más deportes”.

La segunda pregunta ciudadana fue: “Para reordenar las rutas de transporte público, ¿impulsará un sistema de gestión de transporte público en Lima Metropolitana, aunque ello implique modificar el actual esquema?“.

El candidato calificó al sistema de transporte es “un desastre”. El reto, por ello, es rearmar toda la red completa para darle al ciudadano la seguridad que se reclama en las vías. Además, en su opinión, que la Autoridad de Transporte para Lima y Callao (ATU) ha fracasado porque se cruza con las tareas de la municipalidad.