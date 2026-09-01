La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco exhortó a las organizaciones políticas, visitantes, operadores turísticos y a la ciudadanía en general a evitar actividades propagandísticas en Machu Picchu, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La entidad pide cumplir con la normativa vigente para la protección del Patrimonio Cultural de La Nación, al contar Machu Picchu con el Reglamento de Uso y Visita Turística para la conservación de la Ciudad Inca de Machu Picchu R.M. N° 070-2017-MC y el Reglamento de Propaganda Electoral Res. N° 0844-2025-JNE, Jurado Nacional de Elecciones.

Esta última norma sostiene que está estrictamente prohibido el ingreso con banderolas, carteles, afiches o vestimenta con fines proselitistas o comerciales que vulneren la neutralidad y el carácter sagrado de estos espacios.

Machu Picchu. (Foto: Contraloría)

“La Llaqta de Machu Picchu, parques arqueológicos y demás bienes patrimoniales no pueden ser utilizados como escenarios para propaganda política electoral ni actividades que contravengan las normas de protección y conservación del patrimonio cultural”, señala un comunicado.

Asimismo, destaca que los sitios arqueológicos del país están sujetos a normas de protección y conservación que deben ser respetadas por todas las personas y organizaciones que desarrollen actividades en estos espacios.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el próximo domingo 4 de octubre en todo el país y se elegirán a las autoridades que gobernarán las regiones, provincias y distritos durante el periodo 2027-2030.

Para estos comicios habrán más de 26 millones de ciudadanos como parte del padrón electoral definitivo aprobado. En total, se definirán a 13,148 autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de regidores.