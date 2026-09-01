Machu Picchu. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco exhortó a las organizaciones políticas, visitantes, operadores turísticos y a la ciudadanía en general a evitar actividades propagandísticas en Machu Picchu, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Esta última norma sostiene que está estrictamente prohibido el ingreso con banderolas, carteles, afiches o vestimenta con fines proselitistas o comerciales que vulneren la neutralidad y el carácter sagrado de estos espacios.

Machu Picchu. (Foto: Contraloría)
Machu Picchu. (Foto: Contraloría)

“La Llaqta de Machu Picchu, parques arqueológicos y demás bienes patrimoniales no pueden ser utilizados como escenarios para propaganda política electoral ni actividades que contravengan las normas de protección y conservación del patrimonio cultural”, señala un comunicado.

Asimismo, destaca que los sitios arqueológicos del país están sujetos a normas de protección y conservación que deben ser respetadas por todas las personas y organizaciones que desarrollen actividades en estos espacios.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Para estos comicios habrán más de 26 millones de ciudadanos como parte del padrón electoral definitivo aprobado. En total, se definirán a 13,148 autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de regidores.

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