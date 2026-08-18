El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) puso en marcha la elaboración del Estudio de Capacidad de Carga y Límite de Cambio Aceptable del Santuario Histórico de Machu Picchu. El plan se despliega en coordinación con el Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Gracias a ello, se podrá contar con una base técnica y científica para tomar mejores decisiones sobre la gestión del destino, especialmente respecto de los flujos de visitantes, la conservación del patrimonio y la prestación de servicios turísticos.

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El objetivo del estudio

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, lideró hoy una reunión de trabajo con el equipo técnico de ARS Progetti SPA, empresa encargada de elaborar este estudio que involucra un aspecto relevante de la gestión de Machu Picchu.

Durante la reunión resaltaron importancia del trabajo articulado entre el Mincetur, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente, así como con el Gobierno Regional del Cusco y los gobiernos locales, a fin de fortalecer una gestión integral y sostenible de la maravilla mundial.

El ministro Rogers Valencia destacó la trascendencia de contar con información actualizada y técnicamente sustentada que permita ordenar los flujos turísticos y fortalecer la gestión integral de Machupicchu, articulando la actividad turística con la conservación de su patrimonio cultural y natural. El estudio tendrá un plazo de ejecución de 190 días calendario y su culminación está prevista para el primer semestre de 2027.

El estudio analizará los flujos de visitantes, las condiciones del territorio, la conservación del patrimonio cultural y natural y la prestación de servicios turísticos, en concordancia con el Plan Maestro del Santuario Histórico de Machupicchu – Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu (SHM-PANM). 2026-2031.

Como parte de la primera etapa, en los próximos días, especialistas de ARS Progetti SPA realizarán trabajo de campo en Cusco y Machupicchu, incluyendo recorridos por el Camino Inka, la Llaqta de Machupicchu y otros espacios comprendidos en el estudio.

Machu Picchu como nunca antes: Mincetur propone un nuevo acceso para turistas | Foto: Andina

Las fases del nuevo plan

El proceso contempla cuatro fases: planificación e inicio; diagnóstico y línea base; evaluación y modelamiento; y propuesta final e implementación. Para ello, se realizarán visitas técnicas, entrevistas y talleres participativos con funcionarios de distintas dependencias del gobierno nacional y regional del Cusco.

“Con este nuevo estudio, el Gobierno peruano reafirma su compromiso con una gestión sostenible de Machupicchu, que permita a más visitantes conocer y disfrutar de este bien cultural de valor universal excepcional, al tiempo que se protege su riqueza cultural y natural para las futuras generaciones”, concluyó el titular del Mincetur.

El dato:

En el encuentro también participaron el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, y el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, William Fernando León; así como la viceministra de Turismo, Liz Chirinos; el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto; y representantes del equipo técnico del Mincetur.