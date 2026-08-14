Machu Picchu registró sobrecarga de más de 91,000 personas en 2024 y 2025. Foto: Contraloría
Machu Picchu registró sobrecarga de más de 91,000 personas en 2024 y 2025. Foto: Contraloría
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

debido a que sus ingresos no fueron considerados dentro del aforo autorizado.

Según la entidad,

A través de un informe, mediante la plataforma TuBoleto.cultura.pe, además de presuntamente aprobar que los guías no sean considerados dentro del aforo, sin sustento técnico ni legal.

beneficiarios de un convenio entre la DDC Cusco y Gercetur, así como delegaciones escolares de primaria y secundaria.

También ingresaron sin ser contabilizados en el aforo los visitantes procedentes de la Red de Caminos Inca y los guías de turismo, aunque estos últimos sí figuraban registrados en la plataforma estatal.

La Contraloría recordó que el límite diario es de 4,500 visitantes en temporada regular y 5,600 en temporada alta.

Asimismo, durante una inspección en los tres circuitos turísticos, los auditores detectaron desgaste del suelo original, pérdida de cobertura, erosión en andenes prehispánicos y deterioro de escalinatas de piedra, vinculados al alto tránsito de visitantes y a la exposición a la intemperie.

Cabe precisar que en mayo de 2025, el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco manifestó preocupación por la cantidad diaria de visitantes y pidió al Perú información sobre la gestión del flujo turístico y una evaluación técnica que respalde cualquier aumento de ingresos.

La Contraloría recordó que el límite diario es de 4,500 visitantes en temporada regular y 5,600 en temporada alta. | Foto: Andina
La Contraloría recordó que el límite diario es de 4,500 visitantes en temporada regular y 5,600 en temporada alta. | Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

Presidenta Fujimori anuncia comisión especial para enfrentar al Fenómeno El Niño
Bolsa de Lima hace historia pese a guerra e inflación, ¿en qué se puede ganar hoy?
Minsa: designan a nuevo viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.