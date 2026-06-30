Acciones de mantenimiento buscan la conservación del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Foto: referencial / Machu Picchu Terra
Acciones de mantenimiento buscan la conservación del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Foto: referencial / Machu Picchu Terra
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Cultura informó que desde el 1 de julio se reabrirá al público la montaña Huayna Picchu, ubicada en la maravilla del mundo,

Tras un mes de labores de reparación y mantenimiento en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, se ejecutaron tareas técnicas en la Ruta 3-a del circuito 3, desde la caseta de control

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Se realizaron labores de consolidación y mantenimiento de escalinatas prehispánicas, recuperación y limpieza de muros de contención, mantenimiento de los sistemas de drenaje y remoción de vegetación, raíces y musgos, según informa Andina.

Famosa por sus empinados senderos y espectaculares vistas, Huayna Picchu es una de las experiencias más buscadas por quienes visitan Machu Picchu. Foto: Internet.
Famosa por sus empinados senderos y espectaculares vistas, Huayna Picchu es una de las experiencias más buscadas por quienes visitan Machu Picchu. Foto: Internet.

Además, se habilitaron estructuras complementarias como escaleras y barandas con cable acerado en los tramos de mayor pendiente.

Maritza Rosa Candia, directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, indicó que

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De esa manera, garantizó que los visitantes podrán desde el 1 de julio acceder nuevamente a las tres rutas del circuito 3: la montaña Huayna Picchu, la ruta hacia la Gran Caverna y la montaña Huchuy Picchu.

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