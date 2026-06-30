El Ministerio de Cultura informó que desde el 1 de julio se reabrirá al público la montaña Huayna Picchu, ubicada en la maravilla del mundo, Machu Picchu, como parte de la temporada alta de visitas.

Tras un mes de labores de reparación y mantenimiento en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, se ejecutaron tareas técnicas en la Ruta 3-a del circuito 3, desde la caseta de control hasta la cima de la montaña, a fin de preservar su estructura arqueológica y optimizar las condiciones de seguridad para los viajeros.

Se realizaron labores de consolidación y mantenimiento de escalinatas prehispánicas, recuperación y limpieza de muros de contención, mantenimiento de los sistemas de drenaje y remoción de vegetación, raíces y musgos, según informa Andina.

Famosa por sus empinados senderos y espectaculares vistas, Huayna Picchu es una de las experiencias más buscadas por quienes visitan Machu Picchu. Foto: Internet.

Además, se habilitaron estructuras complementarias como escaleras y barandas con cable acerado en los tramos de mayor pendiente.

Maritza Rosa Candia, directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, indicó que las tareas forman parte de las acciones para conservar el patrimonio cultural.

De esa manera, garantizó que los visitantes podrán desde el 1 de julio acceder nuevamente a las tres rutas del circuito 3: la montaña Huayna Picchu, la ruta hacia la Gran Caverna y la montaña Huchuy Picchu.