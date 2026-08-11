La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la conformación de una comisión especial para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño (FEN), que tendrá entre sus primeras tareas la atención de los puntos críticos identificados en Lambayeque.

Durante su visita a la región Lambayeque, la mandataria informó que cuenta con 80 puntos críticos que requieren intervención ante el riesgo de lluvias y otros impactos asociados al FEN . De ese total, 40 estarán bajo responsabilidad del Gobierno Regional y los otros 40 serán atendidos por el Gobierno central.

“Lo importante es trabajar con velocidad, eficiencia y estar preparados. Los indicadores no son alentadores”, señaló Fujimori, quien indicó que a nivel nacional existen alrededor de 1,900 puntos críticos, de los cuales inicialmente se priorizarán 569.

La comisión estará integrada por cuatro ministros y dos autoridades técnicas, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), según explicó el ministro de Agricultura, Marco Vinelli. Su objetivo será tomar decisiones rápidas y coordinar las acciones de prevención, principalmente la descolmatación de cauces.

Vinelli indicó que las intervenciones ya comenzaron en Piura y continuarán en Lambayeque, además de otras regiones como Tumbes, Áncash, Lima, Arequipa, Ica y La Libertad. La comisión también evaluará el impacto de una eventual sequía en la zona sur y andina del país.

Descolmatación y preparación

Fujimori sostuvo que el Ejecutivo emitirá una resolución suprema para acelerar los trabajos de descolmatación y coordinar las acciones entre los tres niveles de gobierno.

“Este es un trabajo en equipo. No estamos aquí para ver diferencias ni colores políticos”, afirmó, al señalar que la prioridad es proteger la vida de la población y la actividad agrícola.

La mandataria también indicó que el Gobierno está preparando hangares y almacenes con alimentos, motobombas y botes de emergencia para atender una eventual emergencia.

En el caso de Piura, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, informó que el Ejército participará mediante el Batallón de Ingeniería N.° 51 y que se movilizará además al Batallón de Ingeniería de Amazonas. Los trabajos comprenderán el tramo entre los puentes Independencia y Bolognesi, donde se prevé retirar cerca de un millón de metros cúbicos de material.

El ministro de Defensa permanecerá en Lambayeque hasta este miércoles junto con el titular de Vivienda, Mauricio Arnillas. Belaunde se desplazará con el gobernador regional y autoridades militares para supervisar la zona donde se realizaría la misa del papa, mientras que Arnillas encabezará mesas de trabajo relacionadas con titulación, agua y saneamiento.

Keiko Fujimori anunció en Lambayeque la conformación de una comisión para acelerar las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño. Foto: Presidencia.

Titulación y servicios básicos

Fujimori también anunció acciones para acelerar la entrega de títulos de propiedad y la ejecución de obras de agua y saneamiento en Lambayeque.

En ese sentido, señaló que el ministro de Vivienda permanecerá en la región para definir metas de trabajo con las autoridades y pobladores. También participará la jefa de Cofopri para revisar los procesos de titulación.

La presidenta sostuvo que el Estado enfrenta procesos “entrampados” por la burocracia y que el objetivo de su gestión es dinamizar estos procedimientos. Mencionó que en Chongos Bajos ya se inició el proceso de titulación.

Asimismo, indicó que el ministro de Economía, Elmer Cuba, tendrá entre sus funciones garantizar los recursos necesarios para las obras de agua y saneamiento. Explicó que el Gobierno Regional había informado que contaba con maquinaria para las intervenciones, pero no con recursos para combustible y operarios.

Cuatro frentes de atención

Por su parte, Elmer Cuba señaló que la estrategia de prevención debe concentrarse en cuatro frentes: evitar fallecimientos, proteger los hogares de las familias más pobres, resguardar los bienes públicos —como puentes, carreteras y aeropuertos— y proteger la infraestructura privada.

Sobre la visita del papa, Fujimori precisó que la decisión sobre el recorrido corresponde principalmente al Vaticano, mientras que el Gobierno peruano se encargará de brindar las garantías y el apoyo necesarios para su eventual llegada a Lambayeque.

La presidenta también sostuvo que su gestión busca recuperar la confianza de la población mediante una mayor presencia del Estado, obras y resultados, incluyendo un mayor acercamiento a las regiones del sur del país.

Coordinación internacional contra el crimen

En otro momento, Fujimori se mostró a favor de una eventual cooperación entre el Estado peruano y el FBI de Estados Unidos para enfrentar la criminalidad, aunque aclaró que todavía no existe un convenio suscrito.

“Estamos a favor de coordinar con otros países de cara a luchar contra la criminalidad”, afirmó.

La mandataria reiteró además que es una prioridad para su Gobierno que el Perú forme parte del denominado Escudo de las Américas, iniciativa liderada por el presidente estadounidense Donald Trump para combatir el crimen organizado.

Fujimori señaló que las Fuerzas Armadas vienen incrementando progresivamente su presencia en las calles para resguardar zonas consideradas inseguras. También destacó la coordinación entre las instituciones que integran el Consejo Nacional de Inteligencia y anunció que el Ejecutivo buscará fortalecer el diálogo con el Poder Judicial.

Señaló, además, que se busca respaldar el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mediante una estrategia basada en inteligencia y coordinación.