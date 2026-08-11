La Junta de Portavoces del Senado aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Congreso.
La Junta de Portavoces del Senado aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La aprobó por mayoría la distribución proporcional de las mesas directivas de las comisiones ordinarias, tanto legislativas como no legislativas, para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El acuerdo fue adoptado durante una sesión realizada en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, que estuvo dirigida por el .

De acuerdo con lo aprobado, la distribución de las mesas directivas de las comisiones quedó establecida de la siguiente manera:

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores:

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Obras
  • Secretaría: Renovación Popular

Defensa Nacional y Orden Interno:

  • Presidencia: Renovación Popular
  • Vicepresidencia: Obras
  • Secretaría: Fuerza Popular

Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo:

  • Presidencia: Obras
  • Vicepresidencia: Buen Gobierno
  • Secretaría: Fuerza Popular

Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor:

  • Presidencia: Ahora Nación
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Buen Gobierno

Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital:

  • Presidencia: Buen Gobierno
  • Vicepresidencia. Juntos por el Perú
  • Secretaría: Fuerza Popular

Gestión del Estado y Contraloría:

  • Presidencia: Juntos por el Perú
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Ahora Nación

Justicia y Derechos Humanos:

  • Presidencia: Renovación Popular
  • Vicepresidencia: Buen Gobierno
  • Secretaría: Fuerza Popular

Ética Parlamentaria:

  • Presidencia: Juntos por el Perú
  • Vicepresidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Renovación Popular

Procedimientos Especiales:

  • Presidencia: Juntos por el Perú
  • Vicepresidencia: Renovación Popular
  • Secretaría: Fuerza Popular

Inteligencia:

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Buen Gobierno
  • Secretaría: Juntos por el Perú

Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción:

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Vicepresidencia: Renovación Popular
  • Secretaría: Obras

Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República:

  • Presidencia: Fuerza Popular
  • Secretaría: Buen Gobierno
La Junta de Portavoces del Senado aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Andina.
La Junta de Portavoces del Senado aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Andina.

Cuadro Nominativo

Asimismo, la .

Durante la sesión también se acordó el tratamiento de las mociones de saludo correspondientes al periodo legislativo 2026-2031, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 del Reglamento del Senado.

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