La Junta de Portavoces del Senado de la República aprobó por mayoría la distribución proporcional de las mesas directivas de las comisiones ordinarias, tanto legislativas como no legislativas, para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.
El acuerdo fue adoptado durante una sesión realizada en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, que estuvo dirigida por el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales.
De acuerdo con lo aprobado, la distribución de las mesas directivas de las comisiones quedó establecida de la siguiente manera:
Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores:
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Obras
- Secretaría: Renovación Popular
Defensa Nacional y Orden Interno:
- Presidencia: Renovación Popular
- Vicepresidencia: Obras
- Secretaría: Fuerza Popular
Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo:
- Presidencia: Obras
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Fuerza Popular
Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor:
- Presidencia: Ahora Nación
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Buen Gobierno
Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital:
- Presidencia: Buen Gobierno
- Vicepresidencia. Juntos por el Perú
- Secretaría: Fuerza Popular
Gestión del Estado y Contraloría:
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Ahora Nación
Justicia y Derechos Humanos:
- Presidencia: Renovación Popular
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Fuerza Popular
Ética Parlamentaria:
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Renovación Popular
Procedimientos Especiales:
- Presidencia: Juntos por el Perú
- Vicepresidencia: Renovación Popular
- Secretaría: Fuerza Popular
Inteligencia:
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Buen Gobierno
- Secretaría: Juntos por el Perú
Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción:
- Presidencia: Fuerza Popular
- Vicepresidencia: Renovación Popular
- Secretaría: Obras
Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República:
- Presidencia: Fuerza Popular
- Secretaría: Buen Gobierno
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Cuadro Nominativo
Asimismo, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad el Cuadro Nominativo de las Comisiones del Senado de la República correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.
Durante la sesión también se acordó el tratamiento de las mociones de saludo correspondientes al periodo legislativo 2026-2031, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 del Reglamento del Senado.