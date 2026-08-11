La Junta de Portavoces del Senado de la República aprobó por mayoría la distribución proporcional de las mesas directivas de las comisiones ordinarias, tanto legislativas como no legislativas, para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

El acuerdo fue adoptado durante una sesión realizada en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, que estuvo dirigida por el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales.

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De acuerdo con lo aprobado, la distribución de las mesas directivas de las comisiones quedó establecida de la siguiente manera:

Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores:

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Obras

Secretaría: Renovación Popular

Defensa Nacional y Orden Interno:

Presidencia: Renovación Popular

Vicepresidencia: Obras

Secretaría: Fuerza Popular

Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo:

Presidencia: Obras

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Fuerza Popular

Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor:

Presidencia: Ahora Nación

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Buen Gobierno

Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital:

Presidencia: Buen Gobierno

Vicepresidencia. Juntos por el Perú

Secretaría: Fuerza Popular

Gestión del Estado y Contraloría:

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Ahora Nación

Justicia y Derechos Humanos:

Presidencia: Renovación Popular

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Fuerza Popular

Ética Parlamentaria:

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Renovación Popular

Procedimientos Especiales:

Presidencia: Juntos por el Perú

Vicepresidencia: Renovación Popular

Secretaría: Fuerza Popular

Inteligencia:

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Buen Gobierno

Secretaría: Juntos por el Perú

Control Político sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción:

Presidencia: Fuerza Popular

Vicepresidencia: Renovación Popular

Secretaría: Obras

Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República:

Presidencia: Fuerza Popular

Secretaría: Buen Gobierno

La Junta de Portavoces del Senado aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones para el periodo 2026-2027. Foto: Andina.

Cuadro Nominativo

Asimismo, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad el Cuadro Nominativo de las Comisiones del Senado de la República correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Durante la sesión también se acordó el tratamiento de las mociones de saludo correspondientes al periodo legislativo 2026-2031, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 105 del Reglamento del Senado.