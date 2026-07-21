Inversión aeroportuaria en Cusco, Loreto, Pasco y Piura supera los S/ 4,800 millones. Foto: Andina
Inversión aeroportuaria en Cusco, Loreto, Pasco y Piura supera los S/ 4,800 millones. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, indicó dicha cartera.

Uno de los proyectos es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, ejecutado bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno en conjunto con Corea, el cual presenta un avance físico de 38.86% y una inversión de S/ 3,980 millones. Las obras de Chinchero culminarán en 2028 y las operaciones iniciarán en 2029, anotó.

Asimismo, en Contamana, el Gobierno Regional de Loreto ejecutará un proyecto superior a S/ 116 millones, autorizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tras asistencia técnica, que reforzará la integración territorial y la competitividad de la provincia de Ucayali.

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La obra incluye una nueva pista pavimentada, torre de control, terminal de pasajeros, plataforma de aeronaves y demás infraestructura.

En tanto, en Piura se culminó la rehabilitación del sistema de pistas y la mejora del cerco perimétrico del aeropuerto, con una inversión aproximada de USD 53 millones.

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y consolidar una red aeroportuaria moderna, segura y eficiente.

“Estamos impulsando inversiones que mejoran la conectividad, facilitan el turismo, fortalecen el comercio y acercan servicios de salud, educación y desarrollo a miles de familias en todo el país. Nuestra meta es que ningún peruano quede aislado por falta de infraestructura”, afirmó el titular del MTC.

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La agenda incluye también nuevas inversiones. La DGAC dio viabilidad a estudios de preinversión para futuros aeropuertos de Sepahua en Ucayali, Colonia Angamos en Loreto y Pangoa-Satipo en Junín, con montos que superan los S/ 514 millones.

Asimismo, se actualizaron los Planes Maestros de Desarrollo de los aeropuertos de Trujillo, Pucallpa y Chachapoyas, definiendo una ruta de modernización para los próximos años.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aceleró la ejecución de nuevos aeropuertos, rehabilitación de aeródromos y modernización de terminales aéreos. (Foto: Andina)
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aceleró la ejecución de nuevos aeropuertos, rehabilitación de aeródromos y modernización de terminales aéreos. (Foto: Andina)

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