El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) impulsó una agenda de inversión aeroportuaria superior a S/ 4,800 millones, indicó dicha cartera.

Uno de los proyectos es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, ejecutado bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno en conjunto con Corea, el cual presenta un avance físico de 38.86% y una inversión de S/ 3,980 millones. Las obras de Chinchero culminarán en 2028 y las operaciones iniciarán en 2029, anotó.

En tanto, en Loreto, se encuentran inversiones en Yurimaguas, donde se rehabilita integralmente el aeródromo con más de S/ 92 millones. Asimismo, en Contamana, el Gobierno Regional de Loreto ejecutará un proyecto superior a S/ 116 millones, autorizado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) tras asistencia técnica, que reforzará la integración territorial y la competitividad de la provincia de Ucayali.

Por otro lado, se encuentra también el proyecto de construcción del nuevo aeródromo de Vicco en Pasco, con una inversión de más de S/ 137 millones a cargo de la municipalidad distrital. La obra incluye una nueva pista pavimentada, torre de control, terminal de pasajeros, plataforma de aeronaves y demás infraestructura.

En tanto, en Piura se culminó la rehabilitación del sistema de pistas y la mejora del cerco perimétrico del aeropuerto, con una inversión aproximada de USD 53 millones.

El ministro Aldo Prieto Barrera señaló que estas inversiones responden a una política para cerrar brechas de infraestructura y consolidar una red aeroportuaria moderna, segura y eficiente.

“Estamos impulsando inversiones que mejoran la conectividad, facilitan el turismo, fortalecen el comercio y acercan servicios de salud, educación y desarrollo a miles de familias en todo el país. Nuestra meta es que ningún peruano quede aislado por falta de infraestructura”, afirmó el titular del MTC.

La agenda incluye también nuevas inversiones. La DGAC dio viabilidad a estudios de preinversión para futuros aeropuertos de Sepahua en Ucayali, Colonia Angamos en Loreto y Pangoa-Satipo en Junín, con montos que superan los S/ 514 millones.

Asimismo, se actualizaron los Planes Maestros de Desarrollo de los aeropuertos de Trujillo, Pucallpa y Chachapoyas, definiendo una ruta de modernización para los próximos años.