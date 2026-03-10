La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que se impulsará la modernización del segundo grupo de aeropuertos regionales del país con el objetivo de fortalecer la conectividad logística, dinamizar el comercio y consolidar al Perú como un hub logístico regional.

La jefa del Gabinete Ministerial precisó que esta intervención se concretará mediante la suscripción, en el primer semestre del presente año, de la adenda al contrato de concesión, lo que permitirá adelantar inversiones por US$ 454 millones para rehabilitar pavimentos y optimizar la infraestructura aeroportuaria de estos terminales.

“El fortalecimiento de nuestra infraestructura aeroportuaria es una apuesta concreta por la competitividad, la integración territorial y el desarrollo económico del país. Modernizar estos aeropuertos permitirá mejorar la conectividad de las regiones y ampliar nuestras oportunidades de comercio e inversión”, destacó.

Se trata de los terminales de Ayacucho, Andahuaylas, Arequipa, Puerto Maldonado, Puno y Tacna.

Este anuncio fue realizado durante su participación en el World Cargo Symposium 2026, evento internacional que se desarrolla en Lima y reúne a los principales líderes de la industria global de carga aérea. En ese marco, la presidenta del Consejo de Ministros subrayó que la realización de este encuentro constituye un reconocimiento al país dentro de las cadenas logísticas globales y a su capacidad para fortalecer su inserción en el comercio internacional. Recordó que en 2025 el Perú superó los USD 90 mil millones en exportaciones, consolidando una trayectoria sostenida de apertura e integración económica con el mundo.

La prermier anunció que proceso se concretará con la suscripción de la adenda al contrato de concesión, prevista para el primer semestre, lo que permitirá adelantar inversiones por US$454 millones.Foto: PCM.

Denisse Miralles remarcó que la ubicación geográfica del Perú, sumada a su estabilidad macroeconómica, apertura comercial y políticas económicas responsables, fortalece su posicionamiento estratégico como plataforma logística entre América del Sur, América del Norte, Europa y Asia.

En ese contexto, resaltó que la carga aérea se ha convertido en un motor fundamental para impulsar el comercio exterior y elevar la competitividad nacional. Detalló que actualmente por vía aérea se movilizan más de US$ 20 700 millones, el 23% del valor total exportado, lo que convierte a esta modalidad en la segunda vía de salida de mercancías del país, de productos agrícolas, textiles y otros bienes de alto valor.

Añadió que la actividad aérea aporta alrededor de US$ 6,000 millones al Producto Bruto Interno y genera cerca de 364 mil empleos, considerando tanto su impacto directo como su efecto en la cadena logística y el turismo internacional.

Más acuerdos comerciales

La titular de la PCM afirmó que este proceso de fortalecimiento logístico se verá potenciado en los próximos años gracias a la amplia red comercial del país. En ese sentido, recordó que el Perú cuenta con 23 acuerdos comerciales vigentes, que permiten acceder de manera preferencial a economías que representan más del 82% del PBI mundial, y que actualmente negocia 10 nuevos acuerdos comerciales con el objetivo de diversificar mercados y ampliar la presencia de los productos nacionales en el exterior.

“Estamos trabajando de manera articulada con el sector privado, porque la inversión, la innovación tecnológica y la cooperación internacional son pilares fundamentales para fortalecer las cadenas logísticas globales y asegurar el desarrollo económico del país”, remarcó.