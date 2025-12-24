El Congreso de la República publicó este miércoles la ley que garantiza la implementación de un espacio público en el inmueble destinado al uso y a los fines del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, al cese de sus operaciones.

Así, establece que al cese de las operaciones del terminal aéreo, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.) y las demás entidades y autoridades competentes realizan las acciones necesarias para que el bien inmueble sea transferido a título gratuito a la Municipalidad Provincial del Cusco, para fines de la implementación del Parque Metropolitano del Cusco.

Cabe recordar que el aeropuerto Alejandro Velasco Astete dejará de operar de manera definitiva cuando entre en funcionamiento el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, el cual asumirá todo el tráfico aéreo nacional e internacional de Cusco, ya que está diseñado para aeronaves de mayor tamaño y operaciones 24/7, algo que el Velasco Astete no puede ofrecer por sus limitaciones técnicas y urbanas.

El cierre definitivo de Velasco Astete está condicionado a la culminación de las obras y al inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional de Chinchero, previsto para fines de 2027 o inicios de 2028, momento en que se activará el cese y el cambio de uso del terreno.

Parque Metropolitano de Cusco

El Parque Metropolitano del Cusco se gestiona como un espacio público inalienable, inembargable, imprescriptible e intangible, en el marco de la Ley 31199, Ley de gestión y protección de los espacios públicos, en concordancia con el Plan de Desarrollo Metropolitano Cusco 2017-2037 y el Plan de Acondicionamiento Territorial Cusco 2018-2038, aprobados por la Municipalidad Provincial del Cusco.El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente y las demás entidades públicas competentes brindan asistencia técnica a la Municipalidad Provincial del Cusco para la implementación y gestión del Parque Metropolitano del Cusco.