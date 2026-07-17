El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la próxima implementación de dos nuevas sedes descentralizadas para la emisión de licencias de conducir en los distritos de Santa Anita y Chorrillos, como parte del proceso de modernización y acercamiento de los servicios municipales a los vecinos de Lima Metropolitana.

El anuncio fue realizado durante la inauguración de la nueva sede de emisión de licencias de conducir ubicada en la avenida Grau 169, en el Cercado de Lima, donde destacó que la Municipalidad de Lima continuará ampliando los puntos de atención para reducir los tiempos de traslado y mejorar la experiencia de los usuarios.

“Estamos anunciando que vamos a entregarle a los vecinos de la ciudad sedes descentralizadas. No solamente la del norte, que viene operando ya en Comas, sino también en la zona sur, básicamente en Chorrillos, y en el este, en un predio que ayer hemos recuperado, que es en Santa Anita, un terreno de aproximadamente 13,000 metros cuadrados que vamos a poner al servicio de los vecinos para tener el servicio de entrega de licencias de conducir de forma eficiente, ordenada y satisfactoria”, señaló.

El burgomaestre precisó que estos nuevos centros contarán con pistas de manejo, al igual que la sede ubicada en Comas (Jirón Flor de Arrayanes 361), permitiendo que los ciudadanos puedan realizar sus evaluaciones y obtener su licencia en condiciones adecuadas.

“Los dos nuevos centros van a contar con pistas de manejo. Los vecinos van a tener la facilidad de trasladarse muy rápidamente y tener una licencia en condiciones adecuadas”, afirmó.

Nuevo centro de emisión de licencias de conducir sede Lima Centro (Foto: Hugo Perez / GEC).

¿Cómo y dónde emitir mi licencia de conducir?

Los trámites para obtener la licencia de conducir se pueden realizar de manera presencial en los centros autorizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El principal punto de atención es la sede ubicada en el jirón Flor de Arayanes 361, en Comas, donde se realizan los exámenes de conocimiento y habilidades de conducción, además de la emisión del documento final. La atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m., y el proceso permite obtener la licencia en el mismo día, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Asimismo, la Municipalidad de Lima habilitó una sede en la avenida Grau, en el Cercado de Lima, donde los ciudadanos pueden realizar trámites como revalidación, duplicado y otros procedimientos para licencias de conducir de las clases A y B. Este local también cuenta con ambientes para rendir el examen de conocimientos.

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Como parte del proceso de modernización, la comuna limeña implementó la Plataforma de Operaciones Virtuales para licencias de conducir, que permite realizar de manera digital trámites como revalidación, duplicado, recategorización y otros procedimientos administrativos, evitando traslados innecesarios y agilizando la atención al ciudadano. El acceso está disponible en este link.

Además, se ampliaron los puntos de entrega de brevetes con tres nuevos centros MAC: