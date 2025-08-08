¿Cuáles son las nuevas exigencias del MTC para revalidar licencia de conducir?. (Fuente: MTC)
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones recuerda a la ciudadanía que el trámite para obtener o renovar la es personal, se realiza únicamente a través de los canales oficiales del MTC y tiene un costo accesible. No se necesita recurrir a tramitadores o terceros.

El MTC precisa que, actualmente, el costo en Lima para renovar una licencia de conducir física es de S/ 14.70 por derecho de trámite administrativo ante el ministerio. Si el usuario opta por recibir la licencia en formato electrónico, el costo es de solo S/ 6.70.

Cabe destacar que la emisión de licencias físicas se realiza en el local ubicado en jr. Antenor Orrego 1923, en el Cercado de Lima, así como en los centros MAC a nivel nacional, previa reserva de cita y cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el procedimiento.

Para recoger la licencia de conducir, el ciudadano deberá haber aprobado previamente las siguientes pruebas: en un centro autorizado; examen de conocimientos, a través de la evaluación teórica sobre normas de tránsito; y examen práctico de manejo, ante una entidad autorizada o en los circuitos oficiales, según el tipo de categoría solicitada.

Todos estos procedimientos se realizan en espacios oficiales, bajo supervisión del y en cumplimiento del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

¡Cuidado con los tramitadores!

El MTC exhorta a la población a no dejarse engañar por tramitadores o intermediarios informales, quienes ofrecen falsamente acelerar o asegurar el proceso de obtención del brevete.

Estos ofrecimientos, además de ser ilegales, exponen al ciudadano a estafas, sanciones administrativas, la anulación de la licencia, y en algunos casos, incluso procesos penales que pueden conllevar penas privativas de libertad de varios años.

