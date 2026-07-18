El Congreso de la República dará inicio formal al periodo parlamentario 2026-2031 el próximo 24 de julio, cuando los senadores y diputados electos presten juramento en una ceremonia que se realizará en el Palacio Legislativo.

La fecha fue acordada por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, presidida por el senador electo Miguel Torres Morales, según informó la Oficialía Mayor mediante un comunicado.

Como parte del proceso de instalación del nuevo Parlamento, las organizaciones políticas con representación en el Senado y la Cámara de Diputados también deberán presentar ese mismo día los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios.

Este requisito es indispensable para que las bancadas puedan participar en la elección de la Mesa Directiva del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento del Parlamento.

Además, las agrupaciones políticas deberán acreditar oficialmente a sus portavoces titular y suplente, quienes serán los encargados de representarlas durante el periodo legislativo.

Con estos actos se completará la etapa preparatoria para la instalación del nuevo Congreso y el inicio de sus funciones legislativas para el periodo 2026-2031.

Senadores jurarán por la mañana y diputados por la tarde

La ceremonia de instalación del nuevo Congreso se desarrollará en dos horarios el próximo 24 de julio. Según informó el diputado electo por el partido político Buen Gobierno, Luis Quispe Candia, los senadores prestarán juramento a las 11:00 a. m., mientras que los diputados lo harán a las 4:00 p. m.

Foto: Luis Quispe Candia

En tanto, la diputada electa Romina Uribe, por el Partido del Buen Gobierno, anunció que los senadores y diputados de Lima Metropolitana de su bancada renunciarán al bono por gastos de instalación, ascendente a S/ 15.600, que reciben los congresistas al inicio de sus funciones.