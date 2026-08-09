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9 de agosto del 2011. Hace 15 años

TRAS DESPLOME DE LA BOLSA EN 7%, SUGIEREN A INVERSORES CUIDAR CASH

Bolsa perdió US$ 5,675 millones ayer, en una jornada aciaga para los mercados. Corredurías prevén que volatilidad será extrema en agosto, y en particular esta semana. Las bolsas latinoamericanas, incluida la limeña (BVL), se tiñeron de rojo ayer, tras la rebaja en el rating crediticio de EE.UU.

Los inversionistas, extranjeros y locales, vendieron acciones agobiados por el incremento de la incertidumbre en torno al devenir económico mundial. Como resultado, la BVL sucumbió en 7.09%, y el valor de las acciones que en ella cotizan se redujo en US$ 5,675 millones en un solo día. En este contexto de riesgo, mantener cash (liquidez) vuelve a ser la recomendación básica, tal como en la etapa electoral.

“La volatilidad será extrema en agosto, y en particular esta semana. La incertidumbre lleva a las acciones a la baja, y en estos periodos ‘the cash is king’, la liquidez es lo más valorado”, dijo el analista de MCC Seminario, Bruno Ferrari. Mantener caja o cash equivale a que los inversores conserven activos muy líquidos, como depósitos bancarios, fondos mutuos de muy corto plazo, titulos de deuda negociables, soles o dólares, para aprovechar las oportunidades que se presenten, explicó.

EFEMÉRIDES. Bolsa perdió US$ 5,675 millones ayer, en una jornada aciaga para los mercados.

9 de agosto del 2016. Hace 10 años

SE ENCARECEN LOS CRÉDITOS EN SOLES, SALVO HIPOTECAS

El costo del financiamiento para las personas y las empresas se viene incrementando sostenidamente en los últimos meses. La mayor morosidad y la menor demanda impactan en las tasas de interés para los préstamos en soles. En cambio las tasas de los créditos en dólares muestran una tendencia a la baja, a excepción de las que se cobran a las corporaciones y en los créditos de consumo. Actualmente, más de seis millones son los deudores del sistema financiero, según la Superintendencia de Banca.

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9 de agosto del 2021. Hace 5 años

HAY DEPÓSITOS A PLAZO QUE PAGAN INTERESES MENORES A LA INFLACIÓN

Tendencia se da en siete de doce bancos del sistema Rendimiento promedio es de 2.07%, que es menor a los 3.81% de la inflación acumulada a 12 meses. En cinco bancos los rendimientos de sus depósitos a plazo se ubicaron entre 4% y 5%. Entidades bancarias prevén que las tasas subirán para retener la salida de los ahorros en soles.