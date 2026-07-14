Cada julio, miles de trabajadores peruanos reciben la gratificación, un ingreso adicional que puede convertirse en una oportunidad para fortalecer sus finanzas. Mientras algunas personas optan por destinar este dinero al consumo o dejarlo en una cuenta de ahorros, otras buscan alternativas que les permitan obtener una mayor rentabilidad y hacer crecer su capital.

Pero ¿qué opciones existen actualmente y cuál ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento, plazo y riesgo? En esta nota comparamos algunas de las principales alternativas de ahorro e inversión disponibles en el mercado para ayudarte a tomar una decisión informada y aprovechar al máximo tu gratificación.

1. Cuentas de ahorro de alto rendimiento

Según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Banco Efectiva es la entidad que ofrece la cuenta de ahorro con mayor rentabilidad del mercado, con una TREA de 4.5%.

Esto significa que, si depositas S/ 2,000 y mantienes el dinero durante un año, obtendrías una ganancia de S/ 90, de acuerdo con esa tasa de rendimiento.

2. Depósitos a plazo fijo

Otra alternativa para hacer crecer tu dinero son los depósitos a plazo fijo. Según información de la SBS, InFinance XP (ex Financiera Oh!) ofrece la tasa de rendimiento más competitiva en esta categoría, con una TREA de 5.5%.

Bajo esta tasa, un depósito de S/ 2,000 mantenido durante un año generaría una ganancia aproximada de S/ 110, considerando las condiciones actuales del producto.

3. Invertir en factoring

Finalmente, una alternativa que viene ganando mayor presencia en el mercado peruano es la inversión en factoring. Esta modalidad permite invertir en facturas por cobrar de empresas, obteniendo una rentabilidad a cambio del financiamiento otorgado.

Entre las plataformas que ofrecen esta alternativa destaca Prestamype, fintech peruana con más de 9 años de experiencia y más de 17,000 inversionistas. Según información de la compañía, sus inversiones en factoring pueden alcanzar una rentabilidad de hasta 20% anual.

Esto significa que una inversión de S/ 2,000 podría generar una ganancia aproximada de S/ 400 en un año, superando el rendimiento ofrecido por las alternativas tradicionales de ahorro.

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Beneficios de invertir en factoring con Prestamype

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/ 100 o US$25.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/ 100 o US$25. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 20% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 20% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos como Alicorp, Primax, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cartavio, Tottus, Metro, Wong, entre otras.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos como Alicorp, Primax, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cartavio, Tottus, Metro, Wong, entre otras. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Trayectoria: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

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