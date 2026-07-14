Congreso Bicameral inicia mañana miércoles su transición con la instalación de la Junta Preparatoria. Foto: Congreso de la República.
Congreso Bicameral inicia mañana miércoles su transición con la instalación de la Junta Preparatoria. Foto: Congreso de la República.
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Redacción Gestión
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, instancia temporal que conducirá la transición hacia el nuevo Parlamento integrado por 130 diputados y 60 senadores, marcando el retorno del sistema bicameral después de 33 años.

La Junta Preparatoria tendrá a su cargo la organización de los actos previos a la instalación oficial del Congreso y convocará a la elección de los presidentes y las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados.

Integrantes de la Junta Preparatoria

Este órgano estará presidido por el senador electo de Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, mientras que la vicepresidencia recaerá en la diputada electa de la misma bancada, Cecilia Chacón de Vettori.

También la integrarán el diputado Luis Eliseo Quispe Candia, como segundo secretario por ser el parlamentario de mayor edad; el senador Alejandro Muñante, como tercer secretario por ser el senador de menor edad; y la diputada Romina Uribe Sáenz, como cuarta secretaria por ser la legisladora más joven.

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Fecha de actividades

Como parte del cronograma, las bancadas podrán presentar sus listas de candidatos para las mesas directivas hasta el 25 de julio, mientras que la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados deberá realizarse, como máximo, el 26 de julio.

Las nuevas autoridades asumirán sus funciones durante la sesión de instalación del Congreso Bicameral, prevista para el 27 de julio, cuando también se dará inicio a la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027.

Congreso Bicameral inicia mañana miércoles su transición con la instalación de la Junta Preparatoria. Foto: Congreso
Congreso Bicameral inicia mañana miércoles su transición con la instalación de la Junta Preparatoria. Foto: Congreso

Congreso recibirá el juramento presidencial el 28 de julio

Durante la sesión del 27 de julio también se convocará a la sesión solemne del 28 de julio, cuando Keiko Fujimori Higuchi jurará como presidenta constitucional de la República para el periodo 2026-2031.

La ceremonia se realizará ante el presidente del Congreso Bicameral, cargo que deberá ser ocupado por un senador. Posteriormente, la mandataria ofrecerá su mensaje a la Nación y al Parlamento, en el que expondrá la situación del país y las principales medidas, reformas e iniciativas que propondrá al Poder Legislativo.

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¿Qué función cumple la Junta Preparatoria?

La Junta Preparatoria es el órgano encargado de garantizar una transición ordenada entre el Congreso saliente y el Parlamento entrante. Entre sus funciones figuran organizar la elección de las nuevas autoridades legislativas, conducir los actos previos a la instalación oficial del Congreso y asegurar la continuidad institucional durante el cambio de legislatura.

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