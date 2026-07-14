Reconocimiento a Rospigliosi fue entregado por el comandante general de la FAP, general del aire Mario Raúl Contreras León. Foto: Congreso
Reconocimiento a Rospigliosi fue entregado por el comandante general de la FAP, general del aire Mario Raúl Contreras León. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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, recibió este martes la Medalla al Mérito Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, en el grado de Gran Cruz Especial.

El reconocimiento se otorgó por “sus servicios excepcionales y meritorios en beneficio de la institución”, como parte de las actividades conmemorativas por los 85 años de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

, general del aire Mario Raúl Contreras León, durante una ceremonia realizada en el Centro Aeronáutico de la FAP.

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“He sostenido una permanente identificación con las Fuerzas Armadas por la gratitud que les debemos en la pacificación de nuestro país y porque estoy convencido de que son pilares fundamentales de la República”, expresó.

y la toma como un reconocimiento a quienes creen en las Fuerzas Armadas e impulsan su modernización.

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Más allá de la defensa del espacio aéreo peruano, el legislador recordó que la FAP también ha participado en operaciones de ayuda humanitaria, atendiendo emergencias y llevando apoyo a las poblaciones más alejadas del país.

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