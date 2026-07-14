El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, recibió este martes la Medalla al Mérito Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias, en el grado de Gran Cruz Especial.

El reconocimiento se otorgó por “sus servicios excepcionales y meritorios en beneficio de la institución”, como parte de las actividades conmemorativas por los 85 años de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Rospigliosi Capurro recibió la medalla por el comandante general de la FAP, general del aire Mario Raúl Contreras León, durante una ceremonia realizada en el Centro Aeronáutico de la FAP.

#CongresoInforma | El presidente (e) del Congreso, @Frospigliosi, recibió la Medalla al Mérito “Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias”, en el grado de Gran Cruz Especial, otorgada por la Fuerza Aérea del Perú en reconocimiento a sus servicios excepcionales y meritorios en… pic.twitter.com/HfKPn0ovq5 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 14, 2026

“He sostenido una permanente identificación con las Fuerzas Armadas por la gratitud que les debemos en la pacificación de nuestro país y porque estoy convencido de que son pilares fundamentales de la República”, expresó.

Según Rospigliosi, la medalla recibida va más allá del ámbito personal y la toma como un reconocimiento a quienes creen en las Fuerzas Armadas e impulsan su modernización.

Más allá de la defensa del espacio aéreo peruano, el legislador recordó que la FAP también ha participado en operaciones de ayuda humanitaria, atendiendo emergencias y llevando apoyo a las poblaciones más alejadas del país.