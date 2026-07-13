Carlos Espá evitó pronunciarse sobre las versiones que lo vinculan con el próximo gabinete ministerial. Foto: Oficina de la Presidenta Electa/X.
Carlos Espá evitó pronunciarse sobre las versiones que lo vinculan con el próximo gabinete ministerial. Foto: Oficina de la Presidenta Electa/X.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El se reunió este lunes con la , como parte de la ronda de encuentros que sostiene con distintas figuras políticas antes del inicio de su gestión. Al término de la cita, destacó que el proceso electoral se desarrolló de manera pacífica, sin los episodios de violencia que algunos anticipaban.

“Tenemos que estar muy contentos no solamente por el resultado de las elecciones, sino porque se desarrollaron de manera pacífica y sin los escenarios de violencia que algunos pronosticaban”, declaró.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori y Claudia Sheinbaum buscan retomar relaciones entre Perú y México

No confirma eventual incorporación al gabinete

Al ser consultado sobre las versiones que lo señalan como posible ministro de Relaciones Exteriores, evitó confirmar o descartar esa posibilidad y afirmó que, por ahora, solo existen especulaciones sobre la conformación del próximo gabinete.

Sostuvo, además, que cualquier ciudadano debe estar dispuesto a contribuir con el país desde el espacio que le corresponda, aunque insistió en que no comentará versiones sobre eventuales nombramientos.

“En el Perú existe libertad de opinión, de información y también de especulación. Frente a esas versiones prefiero no hacer ningún comentario”, manifestó.

El líder de SíCreo afirmó que la prioridad del próximo gobierno debe ser reforzar la lucha contra el crimen organizado. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.
El líder de SíCreo afirmó que la prioridad del próximo gobierno debe ser reforzar la lucha contra el crimen organizado. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.

Prioriza la lucha contra el crimen organizado

Durante sus declaraciones, Espá respaldó las medidas anunciadas por Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana, entre ellas la construcción de penales de máxima seguridad y el endurecimiento del régimen para los cabecillas de organizaciones criminales.

A su juicio, estos líderes deben permanecer bajo condiciones más estrictas para impedir que continúen dirigiendo actividades ilícitas desde los centros penitenciarios.

Asimismo, destacó la .

Según señaló, delitos como el narcotráfico y el lavado de activos requieren una estrategia coordinada entre los países de América Latina y Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Javier Milei confirma su asistencia a la toma de mando de Keiko Fujimori

“Las organizaciones criminales operan internacionalmente y ningún país puede enfrentarlas de manera aislada. Se necesita una respuesta coordinada entre América Latina y Estados Unidos”, afirmó.

Finalmente, precisó que durante la reunión no presentó propuestas específicas de su plan de gobierno, aunque sostuvo que comparte con la presidenta electa diversos planteamientos vinculados a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR

Javier Milei confirma su asistencia a la toma de mando de Keiko Fujimori
Keiko Fujimori propone que Perú ingrese al Escudo de las Américas y espera reunirse con Trump
Presidente de Chile confirma a Keiko Fujimori que asistirá a la ceremonia de cambio de mando

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.