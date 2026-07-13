El excandidato presidencial Carlos Espá se reunió este lunes con la presidenta electa, Keiko Fujimori, como parte de la ronda de encuentros que sostiene con distintas figuras políticas antes del inicio de su gestión. Al término de la cita, destacó que el proceso electoral se desarrolló de manera pacífica, sin los episodios de violencia que algunos anticipaban.

“Tenemos que estar muy contentos no solamente por el resultado de las elecciones, sino porque se desarrollaron de manera pacífica y sin los escenarios de violencia que algunos pronosticaban”, declaró.

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No confirma eventual incorporación al gabinete

Al ser consultado sobre las versiones que lo señalan como posible ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá evitó confirmar o descartar esa posibilidad y afirmó que, por ahora, solo existen especulaciones sobre la conformación del próximo gabinete.

Sostuvo, además, que cualquier ciudadano debe estar dispuesto a contribuir con el país desde el espacio que le corresponda, aunque insistió en que no comentará versiones sobre eventuales nombramientos .

“En el Perú existe libertad de opinión, de información y también de especulación. Frente a esas versiones prefiero no hacer ningún comentario”, manifestó.

El líder de SíCreo afirmó que la prioridad del próximo gobierno debe ser reforzar la lucha contra el crimen organizado. Foto: Oficina de la Presidenta Electa.

Prioriza la lucha contra el crimen organizado

Durante sus declaraciones, Espá respaldó las medidas anunciadas por Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana, entre ellas la construcción de penales de máxima seguridad y el endurecimiento del régimen para los cabecillas de organizaciones criminales.

A su juicio, estos líderes deben permanecer bajo condiciones más estrictas para impedir que continúen dirigiendo actividades ilícitas desde los centros penitenciarios.

Asimismo, destacó la intención del próximo gobierno de incorporar al Perú al denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.

Según señaló, delitos como el narcotráfico y el lavado de activos requieren una estrategia coordinada entre los países de América Latina y Estados Unidos.

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“Las organizaciones criminales operan internacionalmente y ningún país puede enfrentarlas de manera aislada. Se necesita una respuesta coordinada entre América Latina y Estados Unidos”, afirmó.

Finalmente, precisó que durante la reunión no presentó propuestas específicas de su plan de gobierno, aunque sostuvo que comparte con la presidenta electa diversos planteamientos vinculados a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.