El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que asistirá a la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio en Lima.

El mandatario, en una entrevista radial indicó sus viajes oficiales buscan abrirse al mundo y fortalecer el comercio, señalando que la visita a Lima es importante para afianzar los vínculos bilaterales.

“El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori“, afirmó Milei en declaraciones al medio Now 97.9.

La confirmación se da luego de una comunicación previa entre Milei y Fujimori, en la que ambos resaltan la necesidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones diplomáticas.

Cabe precisar que Keiko Fujimori, en una actividad junto al alcalde Renzo Reggiardo, indicó que según la Cancillería ya varios presidentes han confirmado su presencia. Sin embargo, aclaró que esperará el informe formal antes de dar más detalles.

LEA TAMBIÉN: Milei entra en disputa por su defensa en otorgar personalidad jurídica a empresas gestionadas por IA

Asimismo, el 2 de julio, Milei reveló que tuvo una conversación telefónica con la virtual presidenta del Perú, en la que ambos coincidieron en los objetivos económicos y sociales que esperan conseguir en sus países.

Junto a Milei se unen Daniel Novoa, presidente de Ecuador, José Antonio Kast, mandatario de Chile, entre los líderes politicos que han confirmado su asistencia a la próxima asunción de Fujimori al Poder Ejecutivo.