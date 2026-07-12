Javier Milei confirma su asistencia a la toma de mando de Keiko Fujimori. (Luis ROBAYO / AFP)
Javier Milei confirma su asistencia a la toma de mando de Keiko Fujimori. (Luis ROBAYO / AFP)
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Redacción Gestión
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el próximo 28 de julio en Lima.

es importante para afianzar los vínculos bilaterales.

“El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori“, afirmó Milei en declaraciones al medio Now 97.9.

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La confirmación se da luego de una comunicación previa entre Milei y Fujimori, en la que ambos resaltan la necesidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones diplomáticas.

Sin embargo, aclaró que esperará el informe formal antes de dar más detalles.

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Asimismo, el 2 de julio,

Junto a Milei se unen Daniel Novoa, presidente de Ecuador, José Antonio Kast, mandatario de Chile, entre los líderes politicos que han confirmado su asistencia a la próxima asunción de Fujimori al Poder Ejecutivo.

El mandatario argentino se unió a la lista de líderes, junto a Daniel Novoa de Ecuador y José Antonio Kast de Chile, que han confirmado su asistencia a la asunción de Fujimori al Ejecutivo. (Foto: @ope_peru / X)
El mandatario argentino se unió a la lista de líderes, junto a Daniel Novoa de Ecuador y José Antonio Kast de Chile, que han confirmado su asistencia a la asunción de Fujimori al Ejecutivo. (Foto: @ope_peru / X)

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